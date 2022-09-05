Юрий Егорушкин: «В Москве или Дагестане говорят: приехали татары, они все сделают правильно»

Глава ТСНРУ — о рассыпавшемся деле об уходе от налогов, пожаре в Алафузовском театре и имидже татарских реставраторов

Как стало известно «Реальному времени», в Казани отменили постановление о возбуждении уголовного дела по статье об уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 199 УК РФ) в отношении руководителя ТСНРУ Юрия Егорушкина. Дело против известного татарстанского реставратора с суммой ущерба в 106 млн рублей завели вскоре после расследования пожара в Алафузовском театре, где располагалась арт-резиденция «Созвездие-Йолдызлык». Однако суд счел действия СКР незаконными. Компанию ТСНРУ знают по работе над восстановлением Болгара и Свияжска, также на ее счету многие знаковые объекты в России, например крепость Нарын-Кала и старейшая мечеть страны «Джума-мечеть» в городе Дербенте (Республика Дагестан). Как пережили недавние обыски, почему убеждены, что ничего не нарушили, и какие планы реализуют в ближайшей перспективе — руководитель управления рассказал в интервью «Реальному времени».



«Когда узнали о пожаре, у нас в офисе валерьянкой пахло — настолько жалко было театр!»



— Юрий Анатольевич, вы не раз выделяли как один из самых знаковых объектов Алафузовский театр. В связи с недавним пожаром к нему сейчас проявляют повышенное внимание. Можете рассказать подробнее о работе над этим памятником?

— Это очень интересный объект, и мы рады, что нам его поручили вести. Мы максимально сохранили интерьеры здания: покрытие полов, отделку, метлахскую плитку. Даже родные деревянные входные двери сберегли, отреставрировали в столярном цехе.

Сохранили многие конструктивные решения, например калориферную систему, чем упростили систему вентиляции и ушли от вентиляционных коробов. Провели большую работу по восстановлению калориферов, их перепроектированию и соблюдению современных нормативов. Так что мы считаем, что сохранение интерьеров здания — это наш огромный профессиональный успех.

Получилось удачно интегрировать театральную систему: звук, свет, сценическое оборудование в исторические объемы. Когда делают новый театр, все проектируют под современные нормы, здесь же мы были ограничены габаритами объекта, который хоть и был театром, но все же это был театр XIX века. Тем не менее нам удалось это сделать, и те научные исследования, что мы провели по этому зданию, в определенной степени уникальны.

Что касается пожара, хотел бы напомнить, что объект был сдан 1,5 года назад, и все это время он функционировал в полном объеме. Но есть такое понятие, как человеческий фактор. На сегодня уже определено, что при обслуживании здания была произведена несанкционированная врезка в систему электроснабжения, а если проще — в подкровельном пространстве установили розетку, что в принципе недопустимо и изначально проектом не было предусмотрено. Вы даже у себя дома не можете лишнюю розетку поставить, а здесь речь об объекте культурного наследия, который находится под охраной. Это несанкционированное вмешательство привело к короткому замыканию и, собственно, возгоранию.

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Не буду говорить высокопарно, что для нас это сродни потере ребенка, но это часть нашей жизни, это кропотливый труд, на который, с учетом проектирования, мы потратили порядка 3—4 лет

Когда появились первые новости о пожаре, у нас в офисе пахло валерьянкой — настолько жалко было театр! Не буду говорить высокопарно, что для нас это сродни потере ребенка, но это часть нашей жизни, это кропотливый труд, на который, с учетом проектирования, мы потратили порядка 3—4 лет. И мы очень удручены такими катастрофическими последствиями.

Сложности возникали еще в процессе реставрации — поменялись требования к залу, то есть уже во время производства работ решили увеличить количество мест, использовать фойе как отдельную площадку. Поставили плавающую сцену, которая опускается и поднимается, и за счет этого увеличивается зрительный зал. То есть в процессе производства работ в проект внесли корректировки. И это правильно, потому что жизнь диктует определенные требования, и комплекс стал современным многофункциональным центром — это тоже повлияло. Поэтому нам тяжело смириться с мыслью, что такие ноу-хау, которые были использованы на этом объекте, сейчас не работают.

«Путаница с суммой ущерба — чисто человеческий фактор»

Уникальная работа, проведенная в этом здании, и предыдущий опыт позволили нам расширить географию нашей деятельности. Культура производства в Татарстане очень дисциплинирует, это касается и строительной, и реставрационной отраслей. И когда приезжает компания ТСНРУ, где первая буква Т — Татарское, в Москве или Дагестане говорят: «Приехали татары, они все сделают правильно». Это действительно так и есть, потому что Татарстан — это визитная карточка.

С тем багажом знаний, который мы получили в работе над Алафузовским театром, а до этого — в реализации комплексного проекта возрождения Свияжска и Болгара, мы смогли выйти за пределы республики. Этот опыт дает нам возможность участвовать в работе над тем же Тульским театром кукол, который тоже представляет собой исторический памятник и который также приспосабливают под современное использование.

Еще хотелось бы отметить: когда мы приступали к работе над Алафузовским театром, его состояние было просто ужасающим. Сказались и природные условия — театр изначально был построен в зоне старого русла Казанки, вода постоянно поднималась. У нас есть фотографии подвала, где видно, как со стены ручей бежит. Проблема была колоссальная, и она не только здесь, в Казани, но и в других регионах страны, приходится работать над водопонижением. Все это очень усложняет работу.

Ну и, поскольку это печальное событие — пожар в Алафузовском театре — все-таки произошло, хотелось бы внести ясность в вопрос оценки ущерба. Очень фантастические цифры называются — якобы 700 млн рублей. Эту путаницу с суммой можно объяснить чисто человеческим фактором. Компетентные органы собирали материал по убытку, когда подсчитали на первых порах, мы говорили, что где-то порядка 70 млн. Вот от этой цифры и пошла ошибка — прибавили ноль. У нас вся документация на руках, общая стоимость кровли с подкровельным пространством по смете выходит на 23 млн, перекрытия — где-то на 5 млн. Естественно, убыток считается не только от прямого воздействия огня, но и воздействия влаги, задымления и прочего. Еще была приглашена клининговая компания, услуги которой стоят около 2,5 миллиона.

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Фантастические цифры ущерба называются — якобы 700 млн рублей. Мы говорили о 70 млн — вот от этой цифры и пошла ошибка, прибавили ноль



«Постановление о возбуждении уголовного дела признали незаконным и отменили»

— В информационном поле неким шлейфом этого события прошла новость о возбуждении уголовного дела в отношении вас как руководителя ТСНРУ по статье об уклонении от уплаты налогов. Можете пояснить, что произошло?

— Видимо, фактор мультипликации сработал. После пожара было возбуждено уголовное дело, но не против нас, а по факту нанесения ущерба ОКН. А налоговая — надзорный орган, который постоянно контролирует процесс коммерческой деятельности. Мы это прекрасно понимаем и поддерживаем. Также понимали, что пока идет проверка, мы не должны останавливать свою деятельность, поэтому приняли со своей стороны превентивные меры. Взяли банковскую гарантию на всю сумму, которую нам предъявляют, — 106 млн рублей, и чтобы у нас не закрывались счета, чтобы к нам не предъявили никаких требований со стороны других органов, заменили с налоговым органом все меры обеспечения. Но вся эта ситуация — явно какая-то ошибка. Поэтому мы не согласились с позицией СКР и подали жалобу.

Хронологию событий подробнее привели юристы ТСНРУ: «Решением ФНС по Московскому району г. Казани от 24.06.2022г. АО «ТСНРУ» привлечено к ответственности за совершение налогового правонарушения (вручено 01.07.2022г.).



Соблюдая действующий регламент и законодательство, АО «ТСНРУ» подало апелляционную жалобу на решение ФНС в Управление ФНС по РТ. Апелляционная жалоба находится на рассмотрении в Управлении ФНС по РТ с 03 августа 2022 г. и не рассмотрена до настоящего времени.



После получения решения с тем, чтобы показать свою добросовестность и доказать надлежащее исполнение обязательств по решению, АО «ТСНРУ» обратилось в банк, который выпустил банковскую гарантию. Банковская гарантия в полном объеме обеспечивает все выдвинутые требования ФНС об оплате доначислений, неустоек и штрафа и в случае получения соответствующего требования банк перечислит сумму требования в ФНС.



Однако, не дожидаясь рассмотрения по существу жалобы, материалы по проверке были направлены в следственный отдел, где 11 августа 2022 г. в 06 час 05 мин. (!) в отношении руководителя АО «ТСНРУ» Егорушкина Ю.А. возбуждено уголовное дело по ч .2 ст. 199 УК РФ.



Также 11.08.2022 г., 16.08.2022 г. были проведены обыски и выемки документов в доме у Егорушкина Ю.А., у бухгалтера АО «ТСНРУ», в офисе АО «ТСНРУ». Была изъята без описи вся документация, а также компьютеры, иные материальные ценности и имущество, что фактически приостановило деятельность предприятия.



В период с 12.08.2022 г. по 29.08.2022 г. обыски также проходили на предприятиях-контрагентах и у заказчиков общества, были вызваны на допросы руководители предприятий.

Чтобы доказать свою добросовестность и надлежащее исполнение обязательств по решению, АО «ТСНРУ» обратилось в банк, который выпустил банковскую гарантию. Фото: Азат Самигуллин/ realnoevremya.ru

16 августа 2022 г. в Советском районном суде г. Казани были рассмотрены материалы, поступившие из СК относительно наложения ареста на имущество АО «ТСНРУ» (п. 9 ч. 2 ст. 29 УПК РФ). Рассмотрение дела произошло в отсутствие АО «ТСНРУ», оповещение о рассмотрении материалов в АО «ТСНРУ» не направлялось.



С 18.08.2022 г. банки приостановили осуществление платежей по расчетным счетам АО «ТСНРУ». Данное постановление было вынесено вопреки закону, ввиду наличия имеющейся банковской гарантии, обеспечивающей исполнение обязательств ТСНРУ в рамках произведенных доначислений.



В результате этих противоправных действий деятельность предприятия была фактически приостановлена, так как невозможно было производить расчеты с поставщиками, подрядчиками и даже элементарно оплатить мобильную связь, билеты, командировочные, купить компьютеры для работы (техника была изъята в рамках обысков).



Участвовать в торгах также было невозможно, ведь для подачи заявки необходимо оплатить соответствующее обеспечение.



В целях возобновления деятельности, несмотря на наличие действующей банковской гарантии, ТСНРУ было вынуждено вновь взять кредит на сумму 106 млн рублей, чтобы указанная сумма была на счету предприятия во исполнение постановления суда и соответствующего поручения следователя.



Таким образом, ТСНРУ обеспечило свои обязательства дважды (!), неся при этом значительные расходы в виде комиссии за оплату банковской гарантии, а также немалые проценты за пользование кредитными ресурсами.



Считаем возбуждение уголовного дела преждевременным, поскольку были не соблюдены процессуальные нормы.



Решение о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения еще не вступило в законную силу в соответствии с положениями ст. 101, 101.2 Налогового кодекса РФ, так как подана апелляционная жалоба на решение и срок ее рассмотрения еще не вышел. Требования об оплате налога в порядке ст. 69, 70, 32 Налогового кодекса РФ в адрес ТСНРУ и банка, выдавшего гарантию, не направлялись.



Материалы в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела поступили преждевременно, в нарушение ст. 32 Налогового кодекса РФ.



29 августа 2022 г. постановление о возбуждении уголовного дела было признано незаконным и необоснованным».

Естественно, если бы управление налоговой службы посчитало, что первичный надзорный орган был прав, то банк оплатил бы всю сумму. Мы считаем, что с нашей стороны не было нарушений. Это и доказало признание судом постановления о возбуждении уголовного дела незаконным и необоснованным.



Фото: Азат Самигуллин/ realnoevremya.ru

Это дело на неделю прекратило работу нашего управления

Если бы мы действительно оказались не правы, если бы суд признал претензию обоснованной, мы были готовы все оплатить, поскольку наша компания всегда работает в правовом поле и соблюдает закон.

Мы взяли банковскую гарантию, представили все документы в налоговую, там со всем согласились, сказали, что не было необходимости в гарантиях, что уверены в нас, так как у фирмы большие обороты. Но мы все-таки подстраховались, конечно.

Потому что от деятельности нашей компании зависят судьбы людей — сейчас у нас порядка 80 человек трудятся. ТСНРУ — компания с именем, два года назад мы справили 70-летие. Наша организация возникла не на пустом месте, мы хотим и дальше продолжать добрые традиции предыдущих поколений реставраторов нашей республики, славными делами которых мы гордимся. Мы себя позиционируем не просто как строители, мы — реставраторы. Мы — люди искусства и хотим и в будущем творить прекрасное, и очень важно, чтобы нам не мешали это делать.

«Заказчики нас знают, доверяют важные объекты»

— Чем сегодня занимается ваше управление? Какие крупные проекты в работе?

— Мы занимаемся как строительной деятельностью, связанной с реставрацией объектов культурного наследия, так и строительством новых объектов. Кроме того, занимаемся научной и проектной деятельностью.

География работ достаточно широкая. Тот опыт, который мы получили, работая в комплексном и нашем якорном проекте по восстановлению Болгара и Свияжска, позволил нам выйти за пределы республики. Мы сейчас успешно трудимся в Ульяновской области, Дагестане и Москве.

Наш опыт позволяет нам работать и разрабатывать проектную документацию для таких объектов, как Мавзолей Ленина, Музей казачества в Москве или памятник Салавату Юлаеву в Уфе, проектировать объекты в Самаре, Владикавказе и Сарапуле. Мы участвовали в программе 2000-летия Дербента, работали по Старому городу: в крепости Нарын-Кала, «Джума-мечети».

Фото: vivu.ru

Наш опыт позволяет нам работать и разрабатывать проектную документацию для таких объектов, как Мавзолей Ленина (на фото), Музей казачества в Москве или памятник Салавату Юлаеву в Уфе

Не забываем и о памятниках в Татарстане, в позапрошлом году завершили восстановление Азимовской мечети. Как реставрационная организация продолжаем участвовать в федеральном проекте «Историческая память» партии «Единая Россия». Сейчас работаем над реставрацией мечети «Иске Таш» на ул. Гафури — это наш знаковый объект.

В Москве у нас в работе музеи и просто гражданские объекты, которые финансируются из бюджета. В прошлом году сдали здание на Гоголевском бульваре, где находится Российский фонд культуры. Собственно говоря, заказчики нас знают, поручают нам важные сооружения, являющиеся визитной карточкой городской среды.

Помимо реставрационных, научных работ и проектирования, мы ведем строительство новых объектов — это позволяет нам открывать другие горизонты. Например, в Дагестане строим школу, а в Ульяновской области — детскую инфекционную больницу.

— Такие объемы работ требуют соответствующих ресурсов и кадров. Кто сейчас в вашей команде?

— Отдел архитектуры у нас возглавляет заслуженный архитектор Татарстана Рания Ринатовна Раимова, которую все знают и уважают в республике. Также один из руководителей — Алина Тагировна Зайдуллина, тоже заслуженный архитектор РТ, сейчас защищает диссертацию по знаменитой дербентской «Джума-мечети», старейшей в России. Инженерный состав возглавляет главный инженер, заслуженный строитель РТ Валерий Леонидович Ефремов.

Структура управления достаточно простая, но в то же время эффективная. Все подразделения собраны в отделы, где присутствует сплав опыта и молодости. У нас очень молодой коллектив, но есть и опытные специалисты. Работают производственный, сметный отделы, поскольку география деятельности у нас широкая, организована и юридическая служба. Безусловно, существуют и все вспомогательные подразделения.

Фото: Азат Самигуллин/ realnoevremya.ru

У нас очень молодой коллектив, но есть и опытные специалисты

Мы не просто организация, которая работает в офисе. Мы больше трудимся «в поле», на выезде, у нас есть и свои сантехники, и столярный, слесарный, транспортный цеха, и служба главного энергетика. Мы достаточно автономны и можем оперативно решать возникающие на объекте задачи.

Наши работники, даже штукатуры и маляры, — аттестованные специалисты, имеют огромный опыт работы. Причем есть целые династии, работающие на наших объектах, таким образом сохраняется преемственность, что мы очень приветствуем. Многие рабочие реставрационных специальностей имеют даже не третью или вторую, а высшую категорию — они могут работать на объектах ЮНЕСКО.

«Нужно что-то делать для эффективного развития города»

— Какие ближайшие планы у вашего управления?

— Мы хотим больше развиваться в части научной деятельности, поэтому ведем исследования, выпускаем книги. Недавно вышел четырехтомник о мечетях и церквях Татарстана, на выходе большая работа по сравнительному анализу развития территорий Казани в дореволюционный и современный периоды. Наш город очень мобильный, он так быстро развивается, что мы даже не можем выпустить книгу, пока не увидим конечного результата благоустройства Казани. Мы все-таки хотим, чтобы эта книга была не вчерашним или сегодняшним, а завтрашним днем. Поэтому у нас информация по старому городу уже подготовлена, а по современному развитию территории ждем комплектацию и будем ее накладывать на новые данные.

Наши книги — это рабочий материал, своего рода учебники для специалистов в этой области. Например, если взять книгу о мечетях и церквях, так у нас весь строительный институт, кафедра реставрации пользуются этим трудом, потому что он составлен по типу справочника, в нем есть сноски на фонды, где та или иная информация об объекте приведена. Это не художественная, а научная литература, по которой могут работать специалисты, но в то же время она будет интересна и широкому кругу читателей, интересующихся историей города и республики. Когда мы дарим книгу, многие радуются, находя в ней свою деревню.

Конечно, книг об исторической Казани много, но они скорее художественные по своему содержанию, а у нас научная каталогизация.

Фото: Азат Самигуллин/ realnoevremya.ru

В управлении мощный архив, и мы им делимся, участвуем в работе по восстановлению старинной части Чистополя

Сейчас ведем цифровизацию архива, где-то добавляем информацию, запрашиваем недостающие сведения в питерском или московском архивах. Хотим дополнительно выпустить книгу о развитии реставрации в постреволюционной России на примере Татарстана. Будем надеяться, что в течение 2025 года ее выпустим. А что касается издания о развитии Казани, планируем подготовить его к 2023 году.

Эта книга отчасти ностальгия по старому городу. Она будет издана в помощь специалистам при разработке концепции дальнейшего развития Казани, чтобы город рассматривали не отдельным участком, а в целом — сформированной исторической улицей, застройкой. Посыл был такой: нужно что-то делать для эффективного развития города.



— Как вы оцениваете работу по сохранению исторической части Казани, которая проводится в последние годы?

— Положительно оцениваем, мы участвовали в создании пешеходной улицы Каюма Насыри. Практически все объекты, которые там есть, от мечети Марджани до Дома Апанаева, процентов 80 всех зданий, проектировало и реставрировало ТСНРУ. Также участвовали в программе Минлесхоза по восстановлению деревянного зодчества в Казани.

«Опыт работы в органах дисциплинирует и помогает четко ставить цели»

— В последнее время сильно подорожали стройматериалы, соответственно, возросла и себестоимость строительных и реставрационных работ. О каких цифрах идет речь?

— Совершенно верно, себестоимость реставрации тоже возросла. Но сейчас выходит достаточно много постановлений, в том числе межведомственных, которые позволяют следить за рынком, мониторить ситуацию и при необходимости корректировать ценовую политику. Сегодня себестоимость реставрации в среднем составляет свыше 100 тысяч рублей за квадратный метр.

Фото: Азат Самигуллин/ realnoevremya.ru

Очень рад, что судьба меня свела с делом реставрации и культурного наследия

— Вы пришли в строительную отрасль после работы в правоохранительных органах. Не пожалели о своем выборе по прошествии лет?

— Нет, нисколько не пожалел. Я открыл для себя новые горизонты, новые возможности для личного роста и развития. Защитил кандидатскую, занимался преподавательской деятельностью. Очень рад, что судьба меня свела с делом реставрации и культурного наследия — здесь много интересного и нового, а опыт работы в органах дисциплинирует, помогает четко ставить цели и идти к ним.

