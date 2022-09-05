ЦБ готов легализовать трансграничные операции в криптовалютах

Банк России готов легализовать трансграничные операции в криптовалютах, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что ЦБ и Минфин пришли к пониманию, что в России не обойтись без трансграничных расчетов в криптовалюте.

В Центробанке уточнили, что речь не идет о легализации криптовалюты как платежного средства на территории нашей страны, а также легализации криптобирж и криптообменников внутри России.

Фото: pixabay.com

В конце августа сообщалось, что курс биткоина продемонстрировал максимальный обвал более чем за два летних месяца. Согласно данным CoinDesk, в середине дня цена валюты составляла $21 639, снизившись примерно на 7,6%. Вторая по популярности криптовалюта, эфир, потеряла 7,8% и торговалась у отметки $1 730.



В мае глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что криптовалюта в стране может быть легализована как платежное средство. По словам министра, это обязательно произойдет. Отвечая на вопрос о сроках, он сообщил, что Банк России и правительство страны этим активно занимаются. Мантуров добавил, что все понимают, что это тенденция времени.

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Максим Кокунин