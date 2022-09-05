Владимир Путин наградил замглавы Казани Евгению Лодвигову медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени заместителя главы Казани Евгению Лодвигову. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что награда присуждена Лодвиговой «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

Фото: ru.wikipedia.org

Лодвигова работала заместителем главы города с 2015 по 2017 год, с 2017 по 2020 год она уже занимала должность первого замглавы столицы. Кроме того, в 2018 году заняла пост председателя комитета пляжного волейбола Татарстана, а с 2020 года — заместитель главы муниципального образования Казани. Ранее она также была награждена благодарственным письмом Кабинета министров Татарстана (2014), благодарностью президента республики за добросовестную работу и вклад в развитие туризма (2017), а также медалью «За доблестный труд» (2020).

В начале августа Владимир Путин наградил премьер-министра Татарстана Алексея Песошина орденом Александр Невского. Награда также присвоена «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

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Максим Кокунин