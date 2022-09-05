Казанские школы перегружены — учеников перераспределяют в отдаленные школы

Фото: Максим Платонов

В Казани наиболее остро вопрос с нехваткой школ стоит в Салмачах, «Салават Купере», «Солнечном городе», поселках Вишневка и Привольный. Об этом власти сообщили на «деловом понедельнике».

Как отметил начальник Управления образования Казани Ирек Ризванов, при проектной мощности 1 224 школьника в многопрофильном лицее №186 в «Солнечном городе», учатся в два раза больше детей. Такая перегруженность учебного заведения вынудила перераспределить 100 учащихся в более отдаленные школы столицы.

Аналогичная ситуация, по его словам, складывается в лицее №182, где учатся 2 352 при проектной мощности 1224 учебных места.

Фото: kzn.ru

В 2022 году 1 сентября в школы Казани пошли 165 тысяч детей и подростков — на 5 тысяч человек больше прошлогоднего показателя. «При этом в городе не хватает 30 школ, и одним днем они не появятся», — подчеркнул глава исполкома столицы Татарстана Рустем Гафаров. По его словам, «к 2025 году у нас будет насчитываться уже 200 тысяч детей–школьников».

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Ангелина Панченко