Московский суд аннулировал лицензию СМИ «Новой газеты»

Фото: Максим Платонов (архив)

Басманный суд Москвы признал недействительным свидетельство о регистрации печатной версии «Новой газеты». Об этом издание сообщило в своем telegram-канале.

Суд удовлетворил иск Роскомнадзора об отзыве свидетельства о регистрации у ЗАО «ИД «Новая газета», пишет ТАСС. Ведомство направило административное исковое заявление после непредоставления устава редакции в установленные российским законодательством сроки.

В конце марта «Новая газета» выпустила заявление о приостановке выпуска газеты на сайте, в сетях и на бумаге «до окончания «специальной операции на территории Украины».

Произошло это после того, как Роскомнадзор вынес второе письменное предупреждение редакции и учредителю издания «Новая газета». Причиной стало упоминание без надлежащей маркировки некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента.

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Татьяна Демина