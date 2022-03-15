Итоги дня: ответные санкции России, новый президент Туркменистана, предложение отменить «Платон»
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 15 марта:
- Министерство иностранных дел России объявило о введении первых персональных ограничений в отношении американских чиновников в ответ на санкции против президента России Владимира Путина и других. Санкции ввели против американского президента Джо Байдена и госсекретаря США Энтони Блинкена. В санкционный список также попали глава Пентагона Ллойд Остин, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, глава ЦРУ Уильям Бернс, председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки и др.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что делегации России и Украины ведут работу, она сложная, а сам факт продолжения переговоров уже является позитивным. Комментируя слова советника главы офиса президента Украины, Песков заявил, что пока не хочет давать прогнозов: «Ждем результатов, о которых можно информировать общественность».
- В Минобороны России сообщили, что ВС РФ взяли под полный контроль всю территорию Херсонской области. Кроме того, они уничтожили под Краматорском три ангара, где находились самолеты и вертолеты Вооруженных сил Украины — четыре штурмовика Су-25, один вертолет Ми-24 и пять вертолетов Ми-8.
- В Татарстане определились с датами проведения уразы. Она пройдет со 2 апреля по 1 мая. Ураза-байрам пройдет 2 мая. Нисаб для выплаты закята составит 620 тысяч рублей (по золоту). Для выплаты фитр-садаки установлен размер нисаба в 58 тысяч рублей (по серебру), минимальный размер фитр-садаки — 150 рублей, а для обладателей нисаба закята — 800 рублей.
- Уроженец Нижнекамска сержант гвардии Ильнур Сибгатуллин, погибший во время спецоперации на Украине, был посмертно награжден орденом Мужества указом президента России. Также в ходе российской спецоперации на Украине погиб уроженец Татарстана лейтенант Александр Осипов. Он погиб в бою при исполнении служебного долга. Александр Осипов родился в селе Елантово Нижнекамского района республики. Он был выпускником Татарстанского кадетского корпуса Приволжского федерального округа имени Гани Сафиуллина и Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища.
- Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил состав президиума Правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций. Задачей президиума является обеспечение оперативного утверждения решений ранее созданной правительственной комиссии, которые направлены на поддержку реального сектора экономики, финансовых рынков, социальную защиту населения и др. Российское правительство по поручению президента РФ подготовило план реагирования на антироссийские санкции. Объем его финансирования составит 1 трлн рублей. По словам Мишустина, в нем описаны первоочередные действия по повышению устойчивости экономики. В план входят больше 100 инициатив без учета принятых и реализуемых.
- Великобритания замораживает активы бизнесменов Михаила Фридмана и Петра Авена. Им также запрещается въезд в страну. Также персональные санкции вводятся против ряда официальных лиц России. Всего в списке 350 человек, среди них вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, министр обороны РФ Сергей Шойгу, а также заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Власти Великобритании ввели санкции против Агентства интернет-исследований, также известного как «фабрика троллей»
- Власти Канады расширили антироссийский санкционный список из-за ситуации на Украине и добавили туда 15 должностных лиц РФ. Согласно имеющимся данным, в список попали глава Минэкономразвития России Максим Решетников, главком ВМФ РФ Николай Евменов, главком ВКС Сергей Суровикин и его заместитель Сергей Дронов, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков и начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
- С сегодняшнего дня в Татарстане прекратили дистанционное оформление листков нетрудоспособности. Теперь получить больничный лист можно только по результатам очного осмотра врача. Дистанционно больничный лист оформили более 2,5 тысячи казанцев с момента запуска услуги.
- Сердар Бердымухамедов победил на выборах президента Туркменистана. Он набрал 72,97% голосов. Выборы прошли 12 марта. В голосовании участвовали 3 362 052 человека, или 97,17% зарегистрированных избирателей.
Сердар Бердымухамедов — единственный сын президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Ранее он занимал пост вице-премьера страны.
- Корпорация «Туризм.РФ» и Татарстан подписали соглашение о совместном развитии туристической инфраструктуры республики. Свои подписи под документом поставили генеральный директор корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов и президент РТ Рустам Минниханов. Чернышенко отметил, что Татарстан — довольно развитое туристическое направление с большим потенциалом. По его словам, республика работает как катализатор туристического эффекта для всего Приволжского федерального округа. Сейчас турпоток в республику составляет почти 3,5 миллиона человек.
- Президент Всемирного банка Дэвид Мэлпасс оценил влияние антироссийских санкций на мировой ВВП. По его словам, санкции против РФ окажут больше влияния, чем спецоперация по демилитаризации Украины. Вместе с тем президент Всемирного банка сообщил, что страны смогут быстро восстановиться от прекращения поставок российских энергоресурсов и поставок продуктов питания из РФ и с Украины.
- В учетной записи Apple ID появился новый способ оплаты — использование банковских карт с платежной системой «Мир». Теперь в способы оплаты входят Apple Pay, большинство кредитных и дебетовых карт, счет мобильного телефона через поддерживаемых операторов, остаток на счете Apple ID и карты платежной системы «Мир.
- С 1 апреля этого года экспортная пошлина на нефть в России повысится на $2,9 и достигнет $61,2 за тонну. В настоящее время ее стоимость составляет $58,3. Средняя цена на российскую экспортную нефть Urals за период мониторинга с 15 февраля 2022 года по 14 марта 2022 года составила $95,59 за баррель, или $697,8 за тонну.
- Глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что в России заблокировали около 20 популярных VPN-сервисов. Роскомнадзор продолжит работу по их блокировке в стране. Он отметил, что сейчас российские пользователи Instagram «так или иначе используют VPN» — систему обхода маршрутизации в интернете.
- Руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что всю территорию России на этой неделе захватит мощный антициклон, что обусловит необычную погоду. По его словам, на юге европейской части России, Урала температура прогнозируется на 4—8 градусов ниже нормы, а в Северо-Западном федеральном округе — выше нормы на 6—12 градусов. Это приведет к тому, что температура будет одинаковой на юге и севере европейской части страны. Он добавил, что в Приволжском федеральном округе в ряде областей будет аномалия на 7—10 градусов ниже нормы. Ночные температуры опустятся до -17, -22 градусов мороза.
- В работе интернет-магазина Wildberries со вчерашнего дня наблюдаются сбои — у большинства пользователей трудности в работе приложения (47%) и неполадки в отслеживании заказа (42%). Поставщики тоже столкнулись с неработающим сервисом, предназначенным специально для них. Подробности — в материале «Реального времени».
- Министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров заявил, что предпосылок возникновения продовольственного дефицита нет. Однако за прошедшую неделю объем закупок по сахару вырос в 16 раз, по гречке — в пять раз, по соли — в семь раз, по подсолнечному маслу — в девять раз. Именно поэтому мы наблюдаем пустые полки.
- Также он рассказал, что некоторые торговые сети приняли решение уменьшить выдачу объема сахара в одни руки. Но есть спекулянты, они попадаются и в торговых сетях — скупают сахар и потом или выжидают, или перепродают товар. Спекулянтов пытаются запоминать, фиксировать, но они из магазина в магазин ездят, вывозят к своим машинам целые тележки.
- Генпрокуратура России будет реагировать на попытки искусственно увеличить стоимость сахара производителями. Экспертная группа при ведомстве по выявлению и пресечению деятельности картелей получила информацию об увеличении стоимости сахара в связи с приостановкой его отгрузки рядом хозяйствующих субъектов. Прокурорам 26 регионов, на территории которых осуществляют деятельность производители и поставщики данного товара, поручили проверить законность действий юридических лиц.
- Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что Россия обеспечивает себя основными видами продовольствия. Также продолжается расширение поставок импортной продукции, поэтому нет смысла запасаться впрок. Власти переориентируют рынок и наладят выгодную взаимную торговлю, расширят партнерскую сеть с дружественными странами.
- Заместитель исполнительного директора Госжилфонда при президенте РТ Булат Гилманов сообщил, что ставка в 7% годовых по программе социальной ипотеки меняться не будет. Сохраняются условия: 10% — первоначальный взнос, 54 тысячи — цена квадратного метра по строящимся объектам. По новым домам цена пока не определена. Между тем маткапитал собираются разморозить только к маю, хотя ранее говорили, что это произойдет в январе-феврале. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Сотрудники МВД по РТ при поддержке отряда спецназначения «Гром» пресекли деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконном обороте наркотиков. Выяснилось, что к изготовлению наркотиков могут быть причастны два жителя Казани. Сама нарколаборатория располагалась в принадлежащем одному из злоумышленников частном доме в Ульяновской области. Подозреваемых задержали, а в ходе обыска изъяли 25 свертков с мефедроном общей массой более 24 килограммов, а также более 100 канистр с наркотиками общей массой свыше 84 килограммов. Кроме того, полицейские обнаружили лабораторное оборудование и химические реактивы.
- Гособвинение запросило приговорить оппозиционера Алексея Навального к 13 годам колонии по новому делу о мошенничестве и оскорблении суда. Также обвинение предлагает назначить Навальному штраф в размере 1,2 млн рублей и просит перевести оппозиционера из колонии общего в колонию строгого режима по итогам нынешнего процесса. Приговор ему огласят 22 марта.
- Депутаты Государственного собрания — Курултая Башкирии решили бороться с пропагандой «добровольного отказа от рождения детей, идеологии бездетности», или же просто чайлдфри, на законодательном уровне. Законопроект уже подготовлен, сейчас он находится на предварительном рассмотрении в совете законодателей при Федеральном собрании России, а потом он должен поступить в Госдуму. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Фракция «Справедливая Россия — За правду» внесла в Госдуму законопроект об отказе от системы взимания платы с большегрузов «Платон». Там заявили, что в условиях санкций Запада надо принять все возможные меры для поддержки в том числе транспортных компаний. По словам депутатов, снижение издержек перевозчиков облегчит сохранение и возобновление логистических цепочек, что позволит российской экономике быстрее оправиться от санкционного давления и разрыва международных хозяйственных связей.
- Французские компании, среди которых «Ашан», «Данон», «Леруа Мерлен», «Декатлон», продолжают работать в России. Правительство страны не рекомендовало покинуть рынок, заявил глава Союза французских предпринимателей (Medef) Жоффруа Ру де Безье. В общей сложности на производствах французских компаний в России работают около 160 тысяч человек.
- Управляющий директор группы компаний «Яндекс» Тигран Худавердян станет генеральным директором ее российского подразделения. На этом посту Худавердян заменит Елену Бунину. Отмечается, что он будет совмещать новую должность с должностью управляющего директора всей группы компаний. Бунина останется в компании и продолжит работу в качестве HR-директора. Пост гендиректора она занимала с 1 декабря 2017 года.
- Защитник ФК «Рубин» Илья Самошников был вызван на учебно-тренировочный сбор сборной России. Сборы пройдут в Москве с 21 по 27 марта. Самошников подписал контракт с казанским клубом в январе 2020 года. До этого выступал за «Арарат», «Шинник» и «Торпедо».
Максим КокунинОбщество Татарстан
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