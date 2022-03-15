Сердар Бердымухамедов победил на президентских выборах в Туркмении

Сердар Бердымухамедов победил на выборах президента Туркменистана. Он набрал 72,97% голосов, сообщает ТАСС со ссылкой на Центризбирком страны.

Выборы прошли 12 марта. В голосовании участвовали 3 362 052 человека, или 97,17% зарегистрированных избирателей.

Сердар Бердымухамедов — единственный сын президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Ранее он занимал пост вице-премьера страны.

Фото: wikipedia.org

В конце февраля президент Татарстана Рустам Минниханов созвонился с Гурбангулы Бердымухамедовым. Они договорились продолжить совместную работу по дальнейшему укреплению татарстано-туркменских экономических и культурных связей.

В сентябре 2021 года Минниханов в Туркменистане участвовал в торжествах в честь празднования Дня независимости государства. Тогда Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что сотрудничество с Татарстаном находится на высоком уровне и является важным звеном партнерства с Россией.



Одним из ключевых направлений сотрудничества двух республик является торгово-экономический сектор. Минниханов и Бердымухамедов отметили потенциал для контактов в этой сфере и увеличение объемов двустороннего товарооборота. Кроме того, есть предпосылки для сотрудничества Татарстана и Туркменистана в промышленном комплексе, сельском хозяйстве, гуманитарной сфере и в области высоких наукоемких технологий.



Инаугурация Сердара Бердымухаметова состоится 19 марта. Он родился 22 сентября 1981 года, в 2001 году окончил Туркменский сельхозуниверситет (инженер-технолог), в 2011-м — Дипломатическую академию МИД России, в 2011—2013 годах учился в Швейцарии в Центре политики безопасности (специалист по европейской и международной безопасности). В 2003—2008 годах работал в Госпищепроме, в 2008—2011 гг., во время учебы, был советником посла Туркмении в Москве, в 2011—2013 гг. — советником постпреда Туркмении в Женеве. В 2013—2017 гг. возглавлял отдел европейских стран в МИД, работал замглавы госагентства по эксплуатации нефтегазовых средств, главой департамента международного вещания МИД. В 2018 году был замглавы МИД, с 2019-го — главой администрации Ахалского велаята, с 2020 года — министром промышленности и стройпроизводства Туркмении. Женат, у него есть сын и три дочери.

Татьяна Леухина