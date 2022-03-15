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Защитника «Рубина» Самошникова вызвали на учебно-тренировочный сбор российской сборной по футболу

11:33, 15.03.2022
Защитника «Рубина» Самошникова вызвали на учебно-тренировочный сбор российской сборной по футболу
Фото: rubin-kazan.ru

Защитник ФК «Рубин» Илья Самошников был вызван на учебно-тренировочный сбор сборной России. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале клуба.

Сборы пройдут в Москве с 21 по 27 марта.

Самошников подписал контракт с казанским клубом в январе 2020 года. До этого выступал за «Арарат», «Шинник» и «Торпедо».

14 марта «Рубин» уступил «Ростову». Матч состоялся в Казани и завершился со счетом 1:2 в пользу гостей. В составе казанской команды отличился Хвича Кварацхелия. В команде противника гол забил Дмитрий Полоз.

Дарья Акимова
СпортФутбол Татарстан

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