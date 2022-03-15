Защитника «Рубина» Самошникова вызвали на учебно-тренировочный сбор российской сборной по футболу

Защитник ФК «Рубин» Илья Самошников был вызван на учебно-тренировочный сбор сборной России. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале клуба.

Сборы пройдут в Москве с 21 по 27 марта.

Самошников подписал контракт с казанским клубом в январе 2020 года. До этого выступал за «Арарат», «Шинник» и «Торпедо».

14 марта «Рубин» уступил «Ростову». Матч состоялся в Казани и завершился со счетом 1:2 в пользу гостей. В составе казанской команды отличился Хвича Кварацхелия. В команде противника гол забил Дмитрий Полоз.

Дарья Акимова