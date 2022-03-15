Правительство России направит на поддержку экономики 1 трлн рублей

Российское правительство по поручению президента РФ подготовило план реагирования на антироссийские санкции. Объем его финансирования составит 1 трлн рублей. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Кабмина.

По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, в нем описаны первоочередные действия по повышению устойчивости экономики. В план входят больше 100 инициатив без учета принятых и реализуемых. Документ будет пополняться и выпускаться поэтапно в зависимости от развития ситуации.

Этот план позволит перестроить многие производственные и логистические цепочки, а также обеспечить предприятия новыми поставщиками и покупателями их продукции, население — привычными услугами и товарами.

Фото: Максим Платонов

Сегодня Мишустин утвердил состав президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций. Его задачей является обеспечение оперативного утверждения решений ранее созданной правительственной комиссии, направленных на поддержку реального сектора экономики, финансовых рынков, социальную защиту населения и др.

Дарья Акимова