Великобритания замораживает активы бизнесменов Михаила Фридмана и Петра Авена и запрещает им въезд в страну

Великобритания замораживает активы бизнесменов Михаила Фридмана и Петра Авена. Им также запрещается въезд в страну.

Отметим, что Михаил Фридман — уроженец украинского города Львова. Он уже несколько лет живет в Великобритании. По данным открытых источников, с 2015 года бизнесмен является резидентом королевства.

Также персональные санкции вводятся против ряда официальных лиц России. Всего в списке 350 человек, пишет ТАСС.

Фото: wikimedia.org (Петр Авен)

В феврале о введении ограничительных мер против Фридмана и Авена объявил Евросоюз. Они вышли из совета директоров «Альфа-банка».



На прошлой неделе Великобритания ввела санкции против 386 депутатов Госдумы, проголосовавших за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик.



После начала спецоперации РФ на Украине Канада ввела ограничительные меры против Центробанка, Сбербанка, ВТБ, «Альфа-банка» и ряда других кредитных организаций.



Татьяна Леухина