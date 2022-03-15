Новости общества

11:56 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Великобритания замораживает активы бизнесменов Михаила Фридмана и Петра Авена и запрещает им въезд в страну

15:19, 15.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Великобритания замораживает активы бизнесменов Михаила Фридмана и Петра Авена и запрещает им въезд в страну
Фото: wikimedia.org (Михаил Фридман)

Великобритания замораживает активы бизнесменов Михаила Фридмана и Петра Авена. Им также запрещается въезд в страну.

Отметим, что Михаил Фридман — уроженец украинского города Львова. Он уже несколько лет живет в Великобритании. По данным открытых источников, с 2015 года бизнесмен является резидентом королевства.

Также персональные санкции вводятся против ряда официальных лиц России. Всего в списке 350 человек, пишет ТАСС.

Фото: wikimedia.org (Петр Авен)

В феврале о введении ограничительных мер против Фридмана и Авена объявил Евросоюз. Они вышли из совета директоров «Альфа-банка».

На прошлой неделе Великобритания ввела санкции против 386 депутатов Госдумы, проголосовавших за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик.

После начала спецоперации РФ на Украине Канада ввела ограничительные меры против Центробанка, Сбербанка, ВТБ, «Альфа-банка» и ряда других кредитных организаций.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также