Великобритания ввела санкции против «фабрики троллей»
Власти Великобритании ввели санкции против Агентства интернет-исследований, также известного как «фабрика троллей». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.
Кроме того, в список также попали журнал Института востоковедения РАН «Новое восточное обозрение» и портал Oriental Review, сайт «Геополитика.ru» и страховая компания «Согаз». Активы этих компаний в Великобритании будут заморожены.
Сегодня Великобритания заморозила активы российских бизнесменов Михаила Фридмана и Петра Авена. Им также запрещается въезд в страну. Также персональные санкции вводятся против ряда официальных лиц России. Всего в этом списке 350 человек. Среди них находится вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Осенью 2019 года США ввели санкции против трех компаний из России и двух граждан за «вмешательство в выборы». Среди них оказались Денис Кузьмин и Игорь Нестеров, оба связаны с Агентством интернет-исследований.
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