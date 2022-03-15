В Татарстане с сегодняшнего дня прекращается дистанционное оформление листков нетрудоспособности
С сегодняшнего дня в Татарстане прекратили дистанционное оформление листков нетрудоспособности. Теперь получить больничный лист можно только по результатам очного осмотра врача.
Дистанционно больничный лист оформили более 2,5 тысячи казанцев с момента запуска услуги.
Все электронные больничные листы, оформленные через горячую линию 122, по прошествии недели в случае выздоровления закроют дистанционно и передадут в Фонд социального страхования, сообщается на сайте мэрии Казани.
Листы нетрудоспособности в Татарстане начали оформлять дистанционно в начале февраля. Система работала исключительно для обращения взрослых граждан с признаками ОРВИ.
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