В Татарстане с сегодняшнего дня прекращается дистанционное оформление листков нетрудоспособности

С сегодняшнего дня в Татарстане прекратили дистанционное оформление листков нетрудоспособности. Теперь получить больничный лист можно только по результатам очного осмотра врача.

Дистанционно больничный лист оформили более 2,5 тысячи казанцев с момента запуска услуги.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Все электронные больничные листы, оформленные через горячую линию 122, по прошествии недели в случае выздоровления закроют дистанционно и передадут в Фонд социального страхования, сообщается на сайте мэрии Казани.

Листы нетрудоспособности в Татарстане начали оформлять дистанционно в начале февраля. Система работала исключительно для обращения взрослых граждан с признаками ОРВИ.



Татьяна Леухина