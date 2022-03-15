Генпрокуратура России будет реагировать на попытки искусственно увеличить стоимость сахара

Генпрокуратура России будет реагировать на попытки искусственно увеличить стоимость сахара производителями. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.



Экспертная группа при Генпрокуратуре РФ по выявлению и пресечению деятельности картелей получила информацию об увеличении стоимости сахара в связи с приостановкой его отгрузки рядом хозяйствующих субъектов. Прокурорам 26 регионов, на территории которых осуществляют деятельность производители и поставщики данного товара, поручили проверить законность действий юридических лиц.



Сегодня министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров рассказал о спекулянтах, скупающих сахар в магазинах. По его данным, за прошедшую неделю объем закупок сахара вырос в 16 раз.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что Заинский сахарный завод пообещал бесперебойно поставлять продукцию. Ситуация ажиотажа спадет, это лишь временное затруднение, уверен он.



Ранее крупнейшие федеральные и региональные торговые сети ограничили продажу части товаров с минимальной наценкой в одни руки.



Татьяна Леухина