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Генпрокуратура России будет реагировать на попытки искусственно увеличить стоимость сахара

16:47, 15.03.2022 2
Генпрокуратура России будет реагировать на попытки искусственно увеличить стоимость сахара
Фото: pixabay.com

Генпрокуратура России будет реагировать на попытки искусственно увеличить стоимость сахара производителями. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Экспертная группа при Генпрокуратуре РФ по выявлению и пресечению деятельности картелей получила информацию об увеличении стоимости сахара в связи с приостановкой его отгрузки рядом хозяйствующих субъектов. Прокурорам 26 регионов, на территории которых осуществляют деятельность производители и поставщики данного товара, поручили проверить законность действий юридических лиц.

Сегодня министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров рассказал о спекулянтах, скупающих сахар в магазинах. По его данным, за прошедшую неделю объем закупок сахара вырос в 16 раз.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что Заинский сахарный завод пообещал бесперебойно поставлять продукцию. Ситуация ажиотажа спадет, это лишь временное затруднение, уверен он.

Ранее крупнейшие федеральные и региональные торговые сети ограничили продажу части товаров с минимальной наценкой в одни руки.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьБизнесРозничная торговля

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комментарии

  • Анонимно 15 мар
    Семимильными шагами в совок
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  • Анонимно 15 мар
    Как реагировать? Выражать озабоченность?
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