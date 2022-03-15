Абрамченко заявила, что Россия обеспечивает себя основными продуктами и продолжает расширять импорт

Россия обеспечивает себя основными видами продовольствия. Также продолжается расширение поставок импортной продукции, поэтому нет смысла запасаться впрок. Об этом сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

— Но не стоит подогревать искусственный спрос закупками «впрок». Никаких предпосылок для рисков дефицита или снижения ассортимента в условиях внешнего экономического давления нет, — приводит ТАСС ее слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Власти переориентируют рынок и наладят выгодную взаимную торговлю, расширят партнерскую сеть с дружественными странами.

Санкции западных стран не приведут к изоляции агропромышленного рынка России. Кроме того, за последние полтора месяца Россельхознадзор предоставил разрешения на ввоз в Россию продовольственной продукции свыше 140 зарубежным предприятиям, в том числе из Турции, Индии, Китая, Республики Беларусь, Азербайджана, Киргизии, Казахстана.

Вчера заместитель руководителя исполкома Казани, курирующий вопросы транспорта, экономического развития и торговли, Ильдар Шакиров рассказал, что ситуация в торговле продолжает оставаться напряженной — причем как по продовольственным, так и непродовольственным товарам. Розничные магазины продолжают ощущать повышенный спрос на продукты питания. Шакиров призвал казанцев не делать избыточных запасов.

Татьяна Леухина