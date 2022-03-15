В России предложили отказаться от системы «Платон»

Фото: Максим Платонов (архив)

Фракция «Справедливая Россия — За правду» внесла в Госдуму законопроект об отказе от системы взимания платы с большегрузов «Платон». Там заявили, что в условиях санкций Запада надо принять все возможные меры для поддержки в том числе транспортных компаний.

— Снижение издержек перевозчиков облегчит сохранение и возобновление логистических цепочек, что позволит российской экономике быстрее оправиться от санкционного давления и разрыва международных хозяйственных связей Отмена системы по взиманию платы за проезд большегрузных автомобилей «Платон» в первую очередь снизит издержки на транспортировку продуктов питания, а значит, будет способствовать сдерживанию роста цен на продовольствие и облегчит его поставки в российские регионы, — говорится в пояснительной записке.

Фото: Максим Платонов (архив)

Также там отметили, что отмена системы снизит нагрузку на доходы граждан России, «позволит быстрее преодолеть кризисные явления и восстановить экономический рост».

«Платон» — государственная система взимания платы c большегрузов массой выше 12 тонн для возмещения вреда, причиняемого ими федеральным автодорогам. Она начала работать с 2015 года. Расчет производится в зависимости от фактического пробега. С 1 февраля 2022 года установлен размер платы в 2,54 рубля за один километр.

В апреле 2021-го татарстанские депутаты отказались от идеи регионального «Платона». Проведя финансовый анализ, эксперты пришли к выводу, что для полного возмещения ущерба, наносимого большегрузами, оптимальный размер платы за проезд должен варьироваться от 3,07 до 8,63 руб./км — в соответствии с учитываемыми затратами. Однако, взвесив все «за» и «против», депутаты были вынуждены отказаться от этой идеи:

— Новый сбор приведет к ухудшению финансово-экономического положения предпринимателей и к увеличению транспортных расходов производителей. Все это скажется на конечной цене продукции для населения. Проведя анализ, комитет счел разработку законодательной инициативы нецелесообразной и исключил ее из плана работ, — подытожил председатель Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александр Тыгин.

Дарья Пинегина