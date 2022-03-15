Минобороны РФ: российские вооруженные силы взяли под полный контроль всю территорию Херсонской области

Фото: скриншот видео vk.com/mil

Вооруженные силы России взяли под полный контроль всю территорию Херсонской области. Об этом сообщили сегодня в Министерстве обороны РФ.

Кроме того, ВС России уничтожили под Краматорском три ангара, где находились самолеты и вертолеты Вооруженных сил Украины — четыре штурмовика Су-25, один вертолет Ми-24 и пять вертолетов Ми-8, пишет ТАСС.

— Всего за прошедшие сутки авиацией и средствами противовоздушной обороны Воздушно-космических сил России сбито 16 воздушных целей: по одному самолету Су-24 и Су-25 военно-воздушных сил Украины, один вертолет Ми-8 и 13 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе шесть «Байрактар ТБ-2», — рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

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Татьяна Демина