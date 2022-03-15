В Татарстане установили даты проведения уразы

В Татарстане определились с датами проведения уразы. Она пройдет со 2 апреля по 1 мая, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Ураза-байрам пройдет 2 мая. Нисаб для выплаты закята составит 620 тысяч рублей (по золоту). Для выплаты фитр-садака установлен размер нисаба 58 тысяч рублей (по серебру), минимальный размер фитра-садака — 150 рублей, а для обладателей нисаба закята — 800 рублей.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Как отмечали Ураза-байрам в прошлом году, — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина