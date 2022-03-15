Чернышенко: соглашение Татарстана и «Туризм.РФ» позволит удвоить турпоток в регион

Корпорация «Туризм.РФ» и Татарстан подписали соглашение о совместном развитии туристической инфраструктуры республики в присутствии вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. Свои подписи поставили генеральный директор корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов и президент РТ Рустам Минниханов.



Чернышенко отметил, что Татарстан — довольно развитое туристическое направление с большим потенциалом:

— Татарстан работает как катализатор туристического эффекта для всего Приволжского федерального округа. Сейчас турпоток в республику составляет почти 3,5 миллиона человек. Планируется, что он будет удвоен в результате создания инфраструктуры.

Татарстан и «Туризм.РФ» совместно планируют развивать пять туристических кластеров: «Соколка», «Свияга», «Камское Устье», «Лаишево» и «Волжская Булгария» — последний включен в состав окружной инициативы ПФО «Волжское путешествие». Его реализация будет способствовать развитию туризма и повышению турпотока еще в шести субъектах Приволжского федерального округа.

В республике планируют построить комфортные средства размещения категории «три-четыре звезды». По предварительным расчетам, может быть создано до пяти тысяч номеров в гостиницах, мест размещения в глэмпингах и кемпингах.

Фото: government.ru

Как отметил президент РТ, в прошлом году Татарстан посетили 3,3 млн туристов, что почти равно допандемийным показателям. Так, в 2019-м в регион прибыли 3,6 млн человек.

А в Казань все-таки вернулся допандемийный турпоток в 2021 году. Столицу Татарстана посетили 3 млн туристов, и это при том, что не учитывались гости города, которые приезжали самостоятельно или к родственникам, нигде не регистрируясь и не арендуя квартиры.

Маргарита Головатенко