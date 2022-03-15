В способы оплаты в учетной записи Apple ID добавили карты с платежной системой «Мир»

В учетной записи Apple ID появился новый способ оплаты — использование банковских карт с платежной системой «Мир». Об этом говорится на официальном сайте компании Apple.

Теперь в способы оплаты входят Apple Pay, большинство кредитных и дебетовых карт, счет мобильного телефона через поддерживаемых операторов, остаток на счете Apple ID и карты платежной системы «Мир», передает ТАСС.

Фото: pixabay.com

На прошлой неделе AppStore, а также Play Market от компании Google ограничили покупку приложений в своих магазинах в РФ. Также сервисы Apple Pay и Google Pay стали недоступны для карт Visa и Mastercard.



Напомним, недавно американские компании Visa и Mastercard объявили о приостановке своей работы на российской территории в связи с ситуацией на Украине. Карты, у которых истек срок действия, будут автоматически перевыпускать на базе платежной системы «Мир».



Диана Жиленкова