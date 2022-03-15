Минсельхозпрод Татарстана рассказал о спекулянтах, скупающих сахар в торговых сетях

Некоторые торговые сети приняли решение уменьшить выдачу объема сахара в одни руки. Но есть спекулянты, они попадаются и в торговых сетях, которые скупают сахар и потом или выжидают, или перепродают товар, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров.



— За прошедшую неделю объем [закупок сахара] вырос в 16 раз, его сметают сразу. А склады в магазинах суточные. Они физически не успевают его завозить из распределительных центров. Решение выдавать в одни руки не больше нескольких упаковок товара — попытка контроля, — объяснил он.

Спекулянтов пытаются запоминать, фиксировать, но они из магазина в магазин ездят, вывозят к своим машинам целые тележки, обратил внимание Зяббаров.

— Будем контролировать эти вещи, чтобы спекуляций не происходило, — заверил он.

Накануне президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что Заинский сахарный завод пообещал бесперебойно поставлять продукцию. Ситуация ажиотажа спадет, это лишь временное затруднение, уверен он.



— Товар на складе есть. Только успевают выгружать на полки, как уже все скупают, — рассказал о ситуации Минниханов.



Людмила Губаева