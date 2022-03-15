В Гидрометцентре России предупредили об аномальных морозах в Поволжье, ЦФО и на Урале

Большая часть России находится под влиянием мощного антициклона. Это приведет к аномальным морозам в ближайшие дни в Поволжье, Центральном федеральном округе, на Урале и в Западной Сибири, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В Приволжском федеральном округе в ряде областей будет аномалия на 7—10 градусов ниже нормы. Ночные температуры опустятся до -17, -22 градусов мороза.

— Аномалия 7—10 градусов — это опасное погодное явление... Над большей частью территории страны преобладает антициклональная циркуляция. Мощный антициклон занимает огромную территорию Европейской части страны, Урала и Западной Сибири, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера Гидрометцентр РТ спрогнозировал потепление на этой неделе. В среду и четверг, 16 и 17 марта, в республике ночью и утром ожидается от -13 до -19 градусов, а при прояснениях до -24°С. Дневные температуры составят от -3 до -10 градусов. В пятницу и субботу, 18 и 19 марта, днем ожидается от -4 до +1 градуса.

Татьяна Леухина