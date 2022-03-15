В Госдуме заявили, что Роскомнадзор будет продолжать блокировать VPN-сервисы

В России заблокировали около 20 популярных VPN-сервисов. Роскомнадзор продолжит работу по их блокировке в стране. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Он отметил, что сейчас российские пользователи Instagram «так или иначе используют VPN» — систему обхода маршрутизации в интернете.

— Роскомнадзор эту работу ведет — VPN ежедневно блокируются. Это не такая простая задача, но она выполняется, — приводит ТАСС его слова.

Фото: pixabay.com

Со вчерашнего дня в России ограничен доступ к Instagram. Роскомнадзор официально внес соцсеть в реестр запрещенных сайтов.



Это произошло после того, как на прошлой неделе Meta временно разрешила призывы к насилию в социальных сетях Facebook и Instagram в отношении российских военных из-за российской спецоперации на Украине. После этого Генпрокуратура направила в Роскомнадзор требование об ограничении доступа к Instagram.



В декабре минувшего года под блокировку в России попали VPN-сервисы Betternet, Lantern, X–VPN, Cloudflare WARP, Tachyon VPN, PrivateTunnel. Также до этого на территории страны огранили доступ к сервисам Hola!VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN, IPVanish VPN.

Татьяна Леухина