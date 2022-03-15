Глава Всемирного банка заявил о большом влиянии антироссийских санкций на мировой ВВП

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Президент Всемирного банка Дэвид Мэлпасс оценил влияние антироссийских санкций на мировой ВВП. По его словам, санкции против РФ окажут больше влияния, чем спецоперация по демилитаризации Украины.



Мэлпасс считает, что влияние на мировую экономику проявит себя «немедленно» и «в ближайшей перспективе»: «Думаю, что даже большее воздействие на мировой ВВП имеют сами санкции против России».

Вместе с тем президент Всемирного банка сообщил, что страны смогут быстро восстановиться от прекращения поставок российских энергоресурсов и поставок продуктов питания из РФ и Украины. По его оценкам, сектор сельского хозяйства может приспособиться к этому примерно за год, сообщает «РИА Новости».

Вчера послы стран Евросоюза утвердили четвертый пакет антироссийских санкций, которые вступят в силу с момента публикации в Официальном журнале ЕС. Ограничительные меры распространяются на физических и юридических лиц, которые причастны к «агрессии против Украины».

Маргарита Головатенко