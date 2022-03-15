С 1 апреля экспортная пошлина на нефть в России вырастет на $2,9

С 1 апреля этого года экспортная пошлина на нефть в России повысится на $2,9 и достигнет $61,2 за тонну. В настоящее время ее стоимость составляет $58,3. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Минфин РФ.

Средняя цена на российскую экспортную нефть Urals за период мониторинга с 15 февраля 2022 года по 14 марта 2022 года составила $95,59 за баррель, или $697,8 за тонну.

Кроме того, пошлина на светлые нефтепродукты и масла повысится до $18,3 c $17,4 за тонну, на темные — до $61,2 с $58,3. Экспорт товарного бензина повысится до $18,3, прямогонного — до $33,6 за тонну. На сжиженный газ (СПБТ) — $89, на чистые фракции СУГ — $80,1.

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Вчера глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что заменить российские нефть и газ в Европе какими-либо другими аналогами на 100% невозможно. В качестве примера он привел катарский газ и алжирские углеводороды. Однако они, по словам депутата, не могут восполнить потребности Европы в нефти и газе даже наполовину.

Максим Кокунин