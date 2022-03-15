Великобритания вводит санкции против Хуснуллина

Великобритания ввела санкции против вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ.

Помимо Хуснуллина под британские санкции попали еще несколько российских чиновников. Среди них премьер-министр РФ Михаил Мишустин, министр обороны РФ Сергей Шойгу, а также заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Хуснуллин не первый выходец из Татарстана, попавший под западные санкции после начала специальной военной операции России на Украине. Так, против экс-министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, действующего главы Минстроя России Ирека Файзуллина ввел санкции Евросоюз.

Кроме того, в санкционный список Евросоюза попали члены Совета Федерации от Татарстана Ленар Сафин и Геннадий Емельянов. Причина — участие в голосовании за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Татьяна Демина