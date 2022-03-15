Канада добавила в антироссийский санкционный список 15 человек

Власти Канады расширили антироссийский санкционный список из-за ситуации на Украине и добавили туда 15 должностных лиц РФ. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ, опубликованный на сайте канадского правительства.

Согласно имеющимся данным, в список попали глава Минэкономразвития России Максим Решетников, главком ВМФ РФ Николай Евменов, главком ВКС Сергей Суровикин и его заместитель Сергей Дронов, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков и начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

7 марта властями Канады были введены санкции против 10 физических лиц из России. Среди них были пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, журналист Владимир Соловьев, главный редактор RT Маргарита Симоньян, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и бизнесмен Олег Дерипаска.

В конце февраля Канада ввела санкции против президента России Владимира Путина, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова.



Дарья Акимова