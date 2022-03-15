Россиян на этой неделе ожидает «нестандартная погода»

Всю территорию России на этой неделе захватит мощный антициклон, что обусловит необычную погоду. Температурные показатели по стране выровняются — на юге России и в умеренных широтах можно ожидать необычно холодной погоды, а на севере — теплой, сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.



По словам Вильфанда, на юге европейской части России, Урала температура прогнозируется на 4—8 градусов ниже нормы, а в Северо-Западном федеральном округе — выше нормы на 6—12 градусов. Это приведет к тому, что температура будет одинаковой на юге и севере европейской части страны.

«Температурный фон от минус 2 до плюс 4 градусов на всей европейской части России будет в среднем. Минимальные показатели — от минус 4 до минус 8 градусов», — приводит слова метеоролога ТАСС.

Температурные аномалии до 7—8 градусов ожидают Поволжье, Урал, юг Красноярского края и Иркутскую область. Высокие положительные аномалии до 15 градусов можно будет наблюдать в Ямало-Ненецком автономном округе, на Таймыре.

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане на этой неделе ожидается потепление. К выходным в республике воздух прогреется до +1 градуса.

Как рассказал «Реальному времени» профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев, скоро холода отступят. Согласно прогнозу, положительные температуры в Татарстане могут установиться уже в середине второй половины декады марта — то есть ближе к 20-м числам месяца.

Маргарита Головатенко