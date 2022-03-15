Новости общества

11:54 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Башкирские депутаты хотят защитить «незрелые детские умы» от пропаганды идей «праздности и бездетности»

13:10, 15.03.2022 5
Башкирские депутаты хотят защитить «незрелые детские умы» от пропаганды идей «праздности и бездетности»
Фото: gsrb.ru (архив)

«Когда идеи праздности и бездетности попадают в незрелые детские умы»

Депутаты Государственного собрания — Курултая Башкирии решили бороться с пропагандой «добровольного отказа от рождения детей, идеологии бездетности», или же просто чайлдфри, на законодательном уровне. Законопроект они уже подготовили, сейчас он находится на предварительном рассмотрении в совете законодателей при Федеральном собрании России. Следом он должен поступить в Госдуму.

Защитить от идеологии, которая «противоречит государственной политике нашей страны, ведет к деградации общественных институтов и депопуляции», башкирские парламентарии хотят детей. Изолировав их от пропаганды чайлдфри, они планируют тем самым укрепить семейные ценности в обществе.

Фото: gsrb.ru

— Взрослый человек может сознательно отказываться от рождения детей, это его личный выбор. Совсем другое дело, когда идеи праздности и бездетности попадают в незрелые детские умы. Без критического восприятия они могут сформировать у детей искаженные установки на будущее, — объяснил председатель Курултая РБ Константин Толкачев.

Он напомнил, что идеология чайлдфри проникла в Россию с Запада. Сейчас она довольно широко распространена среди российской молодежи, пишет «Интерфакс».

«Надо признавать хотя бы экстремизмом, экстремистской идеологией»

Идеи чайлдфри в российском обществе воспринимаются порой враждебно, им объявляют «войну» не в первый раз. Так, в 2018 году общероссийское общественное движение «За жизнь!» предложило внести прививающие ненависть к материнству и детству материалы в реестр запрещенной информации, а распространяющие их сообщества в соцсетях штрафовать и блокировать. Обращение с соответствующей инициативой направляли президенту России Владимиру Путину.

Фото: Максим Платонов

Некоторые и вовсе приравнивают идеи чайлдфри к экстремистской идеологии. Такого мнения, например, придерживается глава комиссии по защите детей от деструктивного контента при РКН Андрей Цыганов. Он, как и башкирские парламентарии, убежден, что российских детей и подростков пора защитить от влияния подобного деструктивного контента в социальных сетях и интернете.

— Всевозможные ЛГБТ-идеологии, радикальный феминизм, все эти фурри [движение поклонников образов антропоморфных животных с чертами человека], чайлдфри — их, конечно, надо признавать хотя бы экстремизмом, экстремистской идеологией для того, чтобы развязать руки нашим правоприменителям — Роскомнадзору и т.д., — сказал Цыганов.

Татьяна Демина
ОбществоВласть Башкортостан

Новости партнеров

комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 15 мар
    Депутатам надо начать с себя и своих чад
    Ответить
    Анонимно 15 мар
    Быстрее оптом
    Ответить
  • Анонимно 15 мар
    Правильно.
    Ответить
  • Анонимно 15 мар
    Мета отожгли, конечно, в самом гадком смысле
    Ответить
  • Анонимно 15 мар
    Против наколок на теле человека, пропаганда ,реклама наколок тоже нужны законы. Молодёжь портит своё тело наколками. ДЕПУТАТЫ, работайте над этими законами.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также