Башкирские депутаты хотят защитить «незрелые детские умы» от пропаганды идей «праздности и бездетности»

«Когда идеи праздности и бездетности попадают в незрелые детские умы»

Депутаты Государственного собрания — Курултая Башкирии решили бороться с пропагандой «добровольного отказа от рождения детей, идеологии бездетности», или же просто чайлдфри, на законодательном уровне. Законопроект они уже подготовили, сейчас он находится на предварительном рассмотрении в совете законодателей при Федеральном собрании России. Следом он должен поступить в Госдуму.

Защитить от идеологии, которая «противоречит государственной политике нашей страны, ведет к деградации общественных институтов и депопуляции», башкирские парламентарии хотят детей. Изолировав их от пропаганды чайлдфри, они планируют тем самым укрепить семейные ценности в обществе.

Фото: gsrb.ru

— Взрослый человек может сознательно отказываться от рождения детей, это его личный выбор. Совсем другое дело, когда идеи праздности и бездетности попадают в незрелые детские умы. Без критического восприятия они могут сформировать у детей искаженные установки на будущее, — объяснил председатель Курултая РБ Константин Толкачев.

Он напомнил, что идеология чайлдфри проникла в Россию с Запада. Сейчас она довольно широко распространена среди российской молодежи, пишет «Интерфакс».

«Надо признавать хотя бы экстремизмом, экстремистской идеологией»

Идеи чайлдфри в российском обществе воспринимаются порой враждебно, им объявляют «войну» не в первый раз. Так, в 2018 году общероссийское общественное движение «За жизнь!» предложило внести прививающие ненависть к материнству и детству материалы в реестр запрещенной информации, а распространяющие их сообщества в соцсетях штрафовать и блокировать. Обращение с соответствующей инициативой направляли президенту России Владимиру Путину.

Фото: Максим Платонов

Некоторые и вовсе приравнивают идеи чайлдфри к экстремистской идеологии. Такого мнения, например, придерживается глава комиссии по защите детей от деструктивного контента при РКН Андрей Цыганов. Он, как и башкирские парламентарии, убежден, что российских детей и подростков пора защитить от влияния подобного деструктивного контента в социальных сетях и интернете.

— Всевозможные ЛГБТ-идеологии, радикальный феминизм, все эти фурри [движение поклонников образов антропоморфных животных с чертами человека], чайлдфри — их, конечно, надо признавать хотя бы экстремизмом, экстремистской идеологией для того, чтобы развязать руки нашим правоприменителям — Роскомнадзору и т.д., — сказал Цыганов.

Татьяна Демина