Новости общества

09:52 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Нижнекамского района Татарстана

17:48, 15.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 1
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Нижнекамского района Татарстана
Фото: скриншот видео vk.com/mil

В ходе российской спецоперации на Украине погиб уроженец Татарстана лейтенант Александр Осипов. Он погиб в бою при исполнении служебного долга.

Александр Осипов родился в селе Елантово Нижнекамского района республики. Он стал выпускником Татарстанского кадетского корпуса Приволжского федерального округа имени Гани Сафиуллина и Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища.

Вчера стало известно, что во время спецоперации на Украине погиб 22-летний уроженец Кукморского района Ильнур Гайфутдинов. Он был рядовым контрактной службы, фельдшером медицинской роты.

Также на Украине погиб уроженец Чистопольского района, младший сержант Семен Соловьев. В последние годы он проживал с семьей в городе Алуште. Вместе с супругой Соловьев воспитывал троих детей.

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также