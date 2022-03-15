Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Нижнекамского района Татарстана

Фото: скриншот видео vk.com/mil

В ходе российской спецоперации на Украине погиб уроженец Татарстана лейтенант Александр Осипов. Он погиб в бою при исполнении служебного долга.

Александр Осипов родился в селе Елантово Нижнекамского района республики. Он стал выпускником Татарстанского кадетского корпуса Приволжского федерального округа имени Гани Сафиуллина и Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища.

Вчера стало известно, что во время спецоперации на Украине погиб 22-летний уроженец Кукморского района Ильнур Гайфутдинов. Он был рядовым контрактной службы, фельдшером медицинской роты.

Также на Украине погиб уроженец Чистопольского района, младший сержант Семен Соловьев. В последние годы он проживал с семьей в городе Алуште. Вместе с супругой Соловьев воспитывал троих детей.



Диана Жиленкова