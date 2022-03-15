Сельская нарколаборатория: в Татарстане накрыли и изъяли 24 кг мефедрона и 100 канистр с наркотиками

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Татарстану при силовой поддержке отряда спецназначения «Гром» пресекли деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконном обороте синтетических наркотиков.

В ноябре прошлого года в лесополосе в Рыбно-Слободском районе оперативники обнаружили закладку с мефедроном общей массой около 10 килограммов. Тогда полицейские пришли к выводу, что в этом районе действует наркогруппировка.

Спустя несколько месяцев правоохранители задержали чебоксарца. При нем было около 800 граммов наркотиков. Он рассказал, что забрал их из тайника по указанию оператора интернет-магазина по продаже запрещенных веществ. В дальнейшем мужчина должен был расфасовать данную партию и сбыть в Чебоксарах.

Полицейские выяснили, что к изготовлению наркотиков могут быть причастны два жителя Казани. Сама нарколаборатория располагается в принадлежащем одному из злоумышленников частном доме в Ульяновской области.

Подозреваемых задержали. В ходе обыска в хозяйственной постройке изъяли 25 свертков с мефедроном общей массой более 24 килограммов, а также более 100 канистр с наркотиками общей массой свыше 84 килограммов. Кроме того, полицейские обнаружили лабораторное оборудование и химические реактивы, предположительно используемые при производстве запрещенных веществ.

Задержанные рассказали, что работали в магазине, размещенном в теневом сегменте сети Интернет. Они изготавливали и сбывали наркотики на территории Татарстана, Чувашии, Ульяновской области.

В отношении трех подозреваемых возбудили уголовные дела по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» (ч. 3 статьи 30 и ч. 5 статьи 228.1), сообщает «МВД Медиа». По данным «Реального времени», их арестовали в начале марта.

Татьяна Леухина