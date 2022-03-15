Минсельхоз Татарстана: продукты есть, но рост цен неизбежен

Кто виноват в том, что с полок казанских магазинов исчез сахарный песок

Татарстан обеспечивает и себя, и даже соседние регионы сельхозпродукцией, но за последнюю неделю спрос на сахар в магазинах вырос в 16 раз, на подсолнечное масло — в 9 раз. При этом полки закономерно опустели, а цены взлетели. Министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров винит в этом спекулянтов, которые «ездят от магазина к магазину и забивают свои машины целыми тележками», чтобы потом, когда и если цены поднимутся еще, перепродать с выгодой. Однако министр пытается успокоить общественность: разумных предпосылок к возникновению дефицита нет, правительство держит вопрос на контроле. Подробнее — в материале «Реального времени».



«Они из магазина в магазин ездят, забивают свои машины целыми тележками!»

Минсельхозпрод Татарстана констатирует: повышенный спрос на некоторые виды продуктов наблюдается с конца февраля. В «топе» — сахар, подсолнечное масло и мука. При этом поставки товаров в магазины и распределительные центры идут в регулярном режиме, а сейчас склады еще и дополнительно загружаются ключевыми продуктами, как заверяет министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров:

— Предпосылок возникновения продовольственного дефицита нет. Однако за прошедшую неделю объем закупок по сахару вырос в 16 раз, по подсолнечному маслу — в 9 раз, по гречке — в 5 раз, по соли — в 7 раз. Именно поэтому мы наблюдаем пустые полки [в магазинах]. Сейчас ситуация стабилизируется, запасы товара в торговых сетях увеличиваются.

Как объясняет министр, склады магазинов даже крупных торговых сетей рассчитаны лишь на хранение суточного запаса товара. Поэтому в условиях ажиотажного спроса товар очень быстро разлетается с полок.

Фото: tatarstan.ru

— Есть спекулянты, они попадаются и в крупных торговых сетях. Они скупают сахар, потом или выжидают, или его перепродают. А склады в магазинах суточные. Они физически не успевают его завозить из распределительных центров. Этих людей пытаются запоминать, фиксировать, но они из магазина в магазин ездят, забивают свои машины целыми тележками. Мы будем контролировать эти вещи, чтобы спекуляций не происходило! — пообещал Марат Зяббаров и объяснил, что некоторые торговые сети пытаются решить вопрос контроля тем, что ограничивают выдачу количества единиц товара в одни руки.

Он призвал население не создавать искусственный ажиотаж:

— Продуктами питания республика обеспечена в достаточном количестве! — призвал Зяббаров.

Республика все производит, но рост цен неизбежен

Правда, министр констатирует: рост цен неизбежен. Особенно на сахар — все-таки в прошлом году республика выработала вдвое меньше сахара из-за погодных условий. Однако Татарстан здесь не является исключением из правила — по всей России сейчас цены растут в одинаковом темпе. От региона к региону есть точечные флуктуации: например, в Татарстане за прошедшую неделю отмечен существенный рост на тот же сахар и овощную продукцию.

— По молочным продуктам у нас стабильно одни из наименьших цен в ПФО. А вот лук и свеклу мы не выращиваем, поэтому цена у нас высоковата, — констатировал министр.

Несмотря на то, что на федеральном уровне несколько раз поднималась тема госрегулирования цен, Марат Зяббаров выразил мнение о том, что в этом нет необходимости — объем продукции все-таки достаточен:

— Мы не видим в этом необходимости ни по одному виду продукции, потому что он у нас в наличии имеется.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Риски для продовольственной безопасности в стране исключены, а рынок защищен, по заверениям министра. Крупнейшие молокоперерабатывающие предприятия республики сообщают, что сырьем обеспечены, цены их остаются стабильными, объем переработки по заводам не снижается. Что касается остальных переработчиков, то в республике недостаточно мощностей по глубокой переработке зерна и круп — эта задача перед Минсельхозпродом стоит, и нужно в этом направлении активизироваться, констатировал Зяббаров.

По поводу инкубационного яйца, которое в большом объеме импортировалось до сегодняшнего момента, — «вопросы прорабатываются, понимание есть».

Как правительство Татарстана решает проблему

Глава Минсельхозпрода республики рассказывает, как власти работают над продовольственной безопасностью региона и планируют обеспечить бесперебойность поставок. Кроме зловредных спекулянтов, сметающих с полок магазинов сахар, есть, конечно, и другие проблемы — их можно назвать уже более комплексными. Так, например, министр рассказал, что на этой неделе всем предприятиям пищевой промышленности республики уже поступили информационные письма от поставщиков с требованием погасить все существующие долги в полном объеме, а поставки нового сырья пообещали производить только при условии стопроцентной предоплаты. Причем по новым ценам.

— Например, для хлебопеков стоимость упаковки выросла на 70%, цены на маргарин выросли на 65%, на хлебопекарные улучшители — на 50%. Без выполнения этих условий поставщики не готовы рассматривать дальнейшее сотрудничество и производить отгрузку сырья, — говорит Зяббаров.

Фото: Ринат Назметдинов

Министр перечислил, какие шаги предпринимают региональные и федеральные власти для того, чтобы поставки товаров не прекратились, а цены не вышли за пределы разумного (помимо тщательного постоянного мониторинга со стороны Минсельхозпрода и Минпромторга):

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарстана договорилось с Казанским жировым комбинатом, с холдинговыми компаниями «Агросила» и «Ак Барс» о поставках подсолнечного масла и сахара для хлебопекарной промышленности по фиксированным ценам на ближайшие шесть месяцев.

Для обеспечения бесперебойной работы хлебопекарных предприятий Рустам Минниханов принял решение о создании резервного фонда запасов муки. Сейчас ведется обработка зерна, чтобы обеспечить двухмесячный резерв.

На производство социальных видов хлеба хлебопекарной отрасли направляется 300 млн рублей. 58,8 млн из них — федеральные средства, 240 млн — из бюджета республики.

До нового урожая сформирован резерв по сахарному песку в размере 3 тысяч тонн для обеспечения сферы здравоохранения, образования, соцзащиты и для проведения сельскохозяйственных ярмарок.

На минувшей неделе федеральные власти запретили экспорт зерна и сахара в страны ЕАЭС до 31 августа. Это временная мера, которая вводится в отношении пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы.

С 19 марта на 15 площадках в Казани, на двух — в Зеленодольске, а еще в Набережных Челнах и Нижнекамске начнутся весенние сельхозярмарки, где можно будет купить продукты дешевле, чем в среднем в рознице.

Продолжаются, а по некоторым позициям и расширяются меры поддержки фермерских хозяйств республики. Так, субсидию на строительство мини-ферм молочного направления, где будут содержаться до 5 коров, увеличили с 200 тысяч до 300 тысяч рублей. А если на ферме планируется держать до 8 коров — то с 400 до 600 тысяч. На приобретение фермерскими хозяйствами товарного молодняка коров-нетелей увеличили сумму поддержки с 30 тысяч до 60 тысяч рублей за голову. А по племенному поголовью — с 40 до 70 тысяч. Причем эти меры со сложившейся ситуацией не связаны — расширение мер поддержки было запланировано еще в прошлом году.

В части поддержки сельхозтоваропроизводителей выросли и лимиты льготных кредитов. До конца года до татарстанских аграриев будут доведены около 5 млрд рублей.

«Вопрос экспорта не закрыт»

Амбициозные планы по экспорту, по заверениям Марата Зяббарова, не сворачиваются. План в 320 млн долларов, поставленный перед его министерством, никто не менял:

— Вопрос экспорта не закрыт, у нас есть дружественные страны, с которыми мы работаем. Наш экспортный отдел уже ведет переговоры, налаживает новые каналы поставок — СНГ, Китай, Иран. По прошлому году мы только с Ираном поработали на 160 млн долларов!

Герман Лернер, заместитель министра промышленности и торговли республики, добавляет, что оба ведомства ведут работу в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

— Перед нами стоит амбициозная задача по увеличению несырьевого и неэнергетического экспорта на 70% к 2030 году по отношению к 2020 году. Основной оператор по мерам поддержки на федеральном уровне — Российский экспортный центр, который доводит финансовую поддержку до конечного потребителя. В этом году более чем вдвое больше средств предусмотрено на поддержку экспорта, чем в предыдущем, — заявил он.

Туалетная бумага подорожала, антисептики для рук — подешевели

Что касается непродовольственных товаров первой необходимости, то здесь, как сообщает Герман Лернер, все идет по плану. Минпромторг мониторит и потребительские цены, и наличие в торговых сетях. Запасы, по его словам, сформированы в достаточном количестве: в зависимости от наименования товара — от 33 до 200 дней.

В отличие от сахара и подсолнечного масла, население не горит желанием сметать с полок товары личной гигиены и бытовой химии — по заверениям заместителя министра, ажиотажного спроса на них не наблюдается. Однако стиральный порошок, туалетная бумага и подгузники подорожали. Зато подешевели спички, антисептики для рук и бутылочки для кормления.

Фото: tatarstan.ru

— Надо организовать работу с поставщиками с целью недопущения срывов и необоснованного роста цен. Ряд мероприятий организован федеральным правительством: это и импортозамещение, и отсрочка по исполнению обязательств по субсидиям, и рассрочка по уплате утилизационного сбора. Ряд мер принят по стимулированию инвестиционной деятельности, кроме того, Министерство экономики разрабатывает ряд мер поддержки МСБ, а мы собираем информацию о потребности предприятий в критических видах импортируемой продукции. Где-то сейчас есть нарушение логистических цепочек. Но у нас есть хорошие механизмы по их восстановлению. Мы рассматриваем как внутрирегиональную кооперацию, так и внешних партнеров. У Татарстана есть широкая сеть представителей за рубежом, они уже получили поручение по перенастройке логистических цепочек и налаживанию контактов с иностранными производителями, — отчитался Лернер.

«Кто успел — модернизировался за два месяца»

Если говорить о подготовке к посевной, то здесь все по плану, успокаивает общественность Марат Зяббаров. На этот год площади, отведенные под зерновые, сохраняются, как и в 2021 году. Под озимыми занято 479 тысяч гектаров, и состояние озимых, судя по отчетам, удовлетворительное. Хозяйства республики обеспечены семенами зерновых культур.

— В связи со сложившейся ситуацией некоторые семена застряли за границей, но альтернатива имеется, — оптимистично сообщил Зяббаров.

За минувший год более чем на 2 млрд рублей закуплено техники и оборудования в хозяйства республики. К настоящему моменту 96% техники в Татарстане готово к посевной, запчасти завезены вовремя. При этом сейчас рост цен на запчасти к импортной технике наблюдается в 2—3 раза.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

А импортной техники в парке республики хватает: за границей собраны 29% зерноуборочных комбайнов, 26% кормоуборочных комбайнов, 70% самоходных косилок и три четверти свеклоуборочных комбайнов, находящихся в распоряжении татарстанских аграриев.

— Даже Ростсельмаш поднял цены на 30%! Но [мы к посевной готовы] кто успел — модернизировался за два месяца. Важный для нас аспект — в республике есть возможности импортозамещения с производителями и поставщиками аналоговых запчастей для самой разнообразной техники. С дилерами и предприятиями машиностроительного комплекса нами тоже ведется работа! — подытожил глава Минсельхозпрода Татарстана.

