«Мы не хотим терять клиентов!»: поставщики Wildberries бьют тревогу из-за сбоя в работе сервиса

Фото: Максим Платонов

«Технически мы не можем поставить заказы в WB клиентам в срок»

В работе интернет-магазина Wildberries со вчерашнего дня наблюдаются сбои — у большинства пользователей трудности в работе приложения (47%) и неполадки в отслеживании заказа (42%). Поставщики тоже столкнулись с неработающим сервисом, предназначенным специально для них, о чем они сообщили «Реальному времени».

Открывая приложение, поставщик видит сообщение о том, что сервер недоступен.

Фото: скриншот

В официальном чате поставщики негодуют, так как не могут распечатать штрихкоды и посмотреть активные заказы.

— Следовательно, в данный момент бездействуем, просьба не уменьшать рейтинг из-за просрочки таймера, так как это не по нашей вине, — сообщил один из продавцов.

Другой просит Wildberries вернуть остатки.

— Отправим все [заказы] по окончании работ. Мы не хотим терять клиентов!

Некоторые просят удалить заказы:

— В выходные, перед сбоем WB, нам поступило 123 заказа по системе FBS. В связи с тем, что клиенты не могли зайти в приложение вчера, большинство заказав продублировали через другие маркетплейсы. Мы это видим, что заказы одни и те же по артикулам изображений. Так как у нас производство собственное, то технически мы не можем поставить заказы в WB клиентам в срок. В связи с этим просим удалить заказы.

Точной информации о времени запуска сервисов пока нет

Как прокомментировали «Реальному времени» в пресс-службе интернет-магазина, по сравнению с 14 марта количество ошибок в работе снизилось в четыре раза. Каких-либо новых ошибок не возникло, специалисты оперативно устраняют последствия вчерашнего инцидента.

Отмечается, что персональная и финансовая информация пользователей не пострадала: данные банковских карт защищены в соответствии со стандартом Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS).

Фото: Максим Платонов

Говоря о работе сервиса для поставщиков, в пресс-службе интернет-магазина заявили, что сейчас в этом направлении идут работы, ошибки будут устранены в ближайшее время, однако точных сроков не назвали. А по поводу распределительных центров в Wildberries заявили, что во всех складах страны отгрузка идет в стандартном режиме. Однако на складе в Коледино в Московской области на сегодня закончились свободные лимиты на отгрузку, но в этом же регионе рядом есть другие свободные склады.

Точной информации о времени запуска сервисов пока нет.

Продажи татарстанских предпринимателей на Wildberries выросли на 240%

Меж тем выручка татарстанских продавцов на Wildberries по итогам 2021 года выросла на 240% и составила 8,6 миллиарда рублей. Это позволило Татарстану подняться на три строчки, попасть в топ-10 регионов-лидеров по обороту — занять восьмое место.

Фото: Максим Платонов

В Татарстане также работает распределительный центр Wildberries — первую очередь открыли в августе 2020 года на территории промышленной площадки «Зеленодольск». Комплекс площадью 50 тысяч квадратных метров уже дал республике порядка 1,2 тысячи новых рабочих мест.

После завершения строительства второй очереди, рассчитанной еще на 50 тысяч «квадратов», число сотрудников должно увеличиться до 4 тысяч. Церемонию запуска нового логистического хаба посетила лично основательница и гендиректор гиганта e-commerce Татьяна Бакальчук.

Маргарита Головатенко