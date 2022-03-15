Новости бизнеса

11:55 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

«Мы не хотим терять клиентов!»: поставщики Wildberries бьют тревогу из-за сбоя в работе сервиса

14:30, 15.03.2022 7
«Мы не хотим терять клиентов!»: поставщики Wildberries бьют тревогу из-за сбоя в работе сервиса
Фото: Максим Платонов

«Технически мы не можем поставить заказы в WB клиентам в срок»

В работе интернет-магазина Wildberries со вчерашнего дня наблюдаются сбои — у большинства пользователей трудности в работе приложения (47%) и неполадки в отслеживании заказа (42%). Поставщики тоже столкнулись с неработающим сервисом, предназначенным специально для них, о чем они сообщили «Реальному времени».

Открывая приложение, поставщик видит сообщение о том, что сервер недоступен.

Фото: скриншот

В официальном чате поставщики негодуют, так как не могут распечатать штрихкоды и посмотреть активные заказы.

— Следовательно, в данный момент бездействуем, просьба не уменьшать рейтинг из-за просрочки таймера, так как это не по нашей вине, — сообщил один из продавцов.

Другой просит Wildberries вернуть остатки.

— Отправим все [заказы] по окончании работ. Мы не хотим терять клиентов!

Некоторые просят удалить заказы:

— В выходные, перед сбоем WB, нам поступило 123 заказа по системе FBS. В связи с тем, что клиенты не могли зайти в приложение вчера, большинство заказав продублировали через другие маркетплейсы. Мы это видим, что заказы одни и те же по артикулам изображений. Так как у нас производство собственное, то технически мы не можем поставить заказы в WB клиентам в срок. В связи с этим просим удалить заказы.

Точной информации о времени запуска сервисов пока нет

Как прокомментировали «Реальному времени» в пресс-службе интернет-магазина, по сравнению с 14 марта количество ошибок в работе снизилось в четыре раза. Каких-либо новых ошибок не возникло, специалисты оперативно устраняют последствия вчерашнего инцидента.

Отмечается, что персональная и финансовая информация пользователей не пострадала: данные банковских карт защищены в соответствии со стандартом Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS).

Фото: Максим Платонов

Говоря о работе сервиса для поставщиков, в пресс-службе интернет-магазина заявили, что сейчас в этом направлении идут работы, ошибки будут устранены в ближайшее время, однако точных сроков не назвали. А по поводу распределительных центров в Wildberries заявили, что во всех складах страны отгрузка идет в стандартном режиме. Однако на складе в Коледино в Московской области на сегодня закончились свободные лимиты на отгрузку, но в этом же регионе рядом есть другие свободные склады.

Точной информации о времени запуска сервисов пока нет.

Продажи татарстанских предпринимателей на Wildberries выросли на 240%

Меж тем выручка татарстанских продавцов на Wildberries по итогам 2021 года выросла на 240% и составила 8,6 миллиарда рублей. Это позволило Татарстану подняться на три строчки, попасть в топ-10 регионов-лидеров по обороту — занять восьмое место.

Фото: Максим Платонов

В Татарстане также работает распределительный центр Wildberries — первую очередь открыли в августе 2020 года на территории промышленной площадки «Зеленодольск». Комплекс площадью 50 тысяч квадратных метров уже дал республике порядка 1,2 тысячи новых рабочих мест.

После завершения строительства второй очереди, рассчитанной еще на 50 тысяч «квадратов», число сотрудников должно увеличиться до 4 тысяч. Церемонию запуска нового логистического хаба посетила лично основательница и гендиректор гиганта e-commerce Татьяна Бакальчук.

Маргарита Головатенко
БизнесРозничная торговляУслугиОбществоТехнологииЭкономика Татарстан

Новости партнеров

комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 15 мар
    блин, печалька
    Ответить
  • Анонимно 15 мар
    похоже зря я сегодня сделала там заказ
    Ответить
  • Анонимно 15 мар
    У них давно бардак, видимо, не только в категориях
    Ответить
    Анонимно 15 мар
    да сейчас везде бардак. Что Озон, что WB скатились... На WB уже года с 2020 явными подделками торгуют продавцы и нет должного внимания со стороны руководства, в ОЗОНе с конца прошлого года началась такая же свистопляска. Вместо зернового кофе LAVAZZA присылают зерна с лесным мусором, неработающий домкрат или фломастеры с порванным чехлом
    Ответить
  • Анонимно 15 мар
    роскомнадзор болкировкой промазал? ай-ай
    Ответить
  • Анонимно 15 мар
    вилдберис наплевательски относиться к своим клиентам !!! Оплатил заказ 1 марта , срок поставки был 8 марта . неделю статус заказа не менялся ! 6 раз пытался связаться с тех поддержкой узнать будут поставлять или нет . В итоге товар снимается с продажи , мне сперва говорят можете забрать свои деньги , а теперь еще и сайт рушиться и деньги непонятно когда вернут !!! Бежать из этой шарашки и быстрее , судиться - может так они поймут !
    Ответить
  • Анонимно 11:00
    Где "русские программисты" - самые лучшие в мире.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок