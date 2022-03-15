Гособвинение запросило для Навального 13 лет лишения свободы

Фото: Максим Платонов (архив)

Гособвинение запросило приговорить оппозиционера Алексея Навального к 13 годам колонии по новому делу о мошенничестве и оскорблении суда. Об этом пишет ТАСС.

— Прошу признать Навального виновным в предъявленных ему обвинениях и назначить наказание в виде 13 лет лишения свободы с ограничением свободы на два года, — заявила представитель прокуратуры.

Также гособвинение предлагает назначить Навальному штраф в размере 1,2 млн рублей.



Обвинение просит перевести оппозиционера из колонии общего в строгий режим по итогам нынешнего процесса, уточняет «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, дело о мошенничестве возбудили более года назад: следствие считает, что политик похитил средства, пожертвованные запрещенной в России экстремистской организации-иноагенту «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК)*, и потратил их на личные нужды.

Второй эпизод, вменяемый ему, — оскорбление судьи Веры Акимовой, которая вынесла ему приговор по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Тогда Навальный получил штраф в размере 850 тысяч рублей. Дела изначально расследовали по отдельности, после чего объединили в одно производство.



*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019; организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

Татьяна Леухина