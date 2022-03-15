Разморозка маткапитала соципотечников в Татарстане перенесена на полгода

Сейчас около 4 тысяч семей-соципотечников не могут разблокировать накопившиеся 2 млрд рублей

Фото: Ринат Назметдинов

С этого года встать в очередь на получение жилья по программе социальной ипотеки можно в онлайн-режиме. На портале госуслуг Татарстана появилась новая опция, позволяющая отправлять электронное заявление о постановке на учет из личного кабинета и отслеживать его прохождение до заключения договора с Госжилфондом. Между тем маткапитал собираются разморозить только к маю, заявил замглавы ГЖФ Булат Гилманов, хотя ранее говорили, что это произойдет в январе-феврале. Подробнее — в материале «Реального времени».

Новый сервис для соципотечников на портале госуслуг

Минцифры Татарстана усовершенствовало функционал республиканского портала госуслуг, добавив в него «окно» для подачи электронного заявления на постановку в очередь для получения жилья по программе социальной ипотеки. Через него уже подано 200 заявлений от татарстанцев, сообщил сегодня первый замглавы Минцифры Татарстана Илья Начвин. По его словам, электронные услуги для соципотечников являются наиболее востребованными на портале. Но до сих пор они были ограничены двумя функциями.

— Через «Госуслуги» Татарстана можно было проводить ежемесячные платежи на приобретение жилья. Так, в прошлом году было перечислено 1,6 млрд рублей [на расчетные счета банка-оператора программы], — уточнил он.

Фото: tatarstan.ru

Кроме того, доступна была функция записи на консультативный прием к специалистам ГЖФ, ею за прошлый год воспользовались почти 4 тысячи раз. В дополнение к ним и была разработана третья по счету опция — постановки на учет, который ведется органами исполнительной власти в муниципалитетах.

С введением сервиса по постановке в очередь на соципотеку заявителям не придется всякий раз отпрашиваться с работы, чтобы прибыть к 8 утра и встать в живую очередь в исполкоме Казани, самим собирать весь пакет документов.

— Количество желающих получить социальную ипотеку не убывает, поэтому во избежание очередей, которые образовывались в районных администрациях, и в рамках поручений руководства республики и страны социальную ипотеку перевели в электронный вид, — рассказал начальник Управления жилищной политики исполкома Казани Ренат Шамсутдинов.

Фото: kzn.ru

По его словам, с переходом на электронную форму подачи сокращен и перечень необходимых документов, которые обязан прикрепить заявитель. Данные, которые уже содержатся в личном кабинете пользователя, подгружаются в заявку автоматически, а остальные сведения (например, справка из Росреестра о наличии собственности, налоговых органов о задолженности) муниципалитеты запрашивают сами. Заявителю остается только загрузить сканы тех документов, которые невозможно получить в электронном виде: выписку из трудовой книжки, свидетельства о рождении детей.



Заявка рассматривается в течение 30 дней, все это время семья может отслеживать ее прохождение на портале госуслуг РТ. Окончательное решение поступает в личный кабинет, после чего семья может ехать в ГЖФ для заключения договора. Сервис прост и интуитивно понятен, система автоматически отбраковывает ошибки на стадии подачи (загорается красное табло).

ГЖФ дает 3,5 тысячи квартир в год

Очередь на предоставление жилья движется с опережением сроков, заявил замглавы ГЖФ Булат Гилманов. В этом году Госжилфонд планирует сдать 200 тысяч квадратных метров льготного жилья. По его словам, ежегодно квартиры получают 3,5 тысячи семей.

— В настоящее время получают квартиры те, кто должен был заселяться в 2023—2024 годах, — уточнил он.

При этом условия предоставления жилья остаются прежними, заверил Булат Гилманов.

— Ставка в 7% годовых (на срок 28 лет) не меняется, сохраняется первоначальный взнос в 10% от стоимости квартиры, а цена квадратного метра в 54 тысячи рублей действует в строящихся домах и по действующим договорам, — рассказал он. Неизменность 7% ставки объясняется тем, что ГЖФ не привлекает банковские кредиты, а работает за счет средств промышленных предприятий.



Фото: Максим Платонов

Какой будет новая цена «квадрата» в будущих домах, он не стал прогнозировать. Но заметил, что подрядчики настаивают на ее пересмотре из-за роста стоимости строительных материалов. Например, в предстоящие два-три года ГЖФ продолжит застройку ЖК «Салават купере», сообщил он.

— Всего в нем планируется построить 89 многоквартирных домов на 1 282,5 тыс. кв. м. В настоящий момент построено 57 домов на 859,3 тыс. кв. м, — заявил Гилманов. В заделе находится и территория возле РКБ.



Сами очередники рассказали «Реальному времени», что дата постановки на учет не играет решающей роли.

— Быстрее получит жилье не тот, кто раньше встал (в очередь), а тот, кто положит больше денег на счет при розыгрыше квартир, — объяснила соципотечница Регина Абдуллина.

Маткапитал разморозят к маю

Руководство ГЖФ сообщило и о скором размораживании маткапитала, что пока мешает многим татарстанским семьям включиться в льготную программу.

— Скорее всего, в мае мы сможем принимать в оплату маткапитал, — сообщил Булат Гилманов, не раскрывая подробностей.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее Государственный жилищный фонд при президенте РТ рассчитывал вернуть право на распоряжение средствами маткапитала к январю. Сейчас около 4 тысяч семей-соципотечников не могут разблокировать накопившиеся 2 млрд рублей маткапитала из-за запрета, наложенного постановлением правительства РФ №862 «О Правилах направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий». Татарстан внес поправку, которая должна освободить жилищный кооператив «Строим будущее» при ГЖФ от обязанности регистрировать право собственности на земельные участки и закрепить за ним особый статус, но пока федеральные структуры тормозят ее принятие.

