Мишустин утвердил состав президиума правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил состав президиума Правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций. Об этом говорится на сайте российского правительства.

Задачей президиума является обеспечение оперативного утверждения решений ранее созданной правительственной комиссии, которые направлены на поддержку реального сектора экономики, финансовых рынков, социальную защиту населения и др. Первое заседание пройдет уже сегодня в режиме видеоконференции.

Президиум возглавляет сам председатель правительства, а в его состав вошли:

первый вице-премьер Андрей Белоусов;

мэр Москвы Сергей Собянин;

вице-премьеры Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Дмитрий Григоренко, Александр Новак, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко;

глава Минпромторга Денис Мантуров;

глава Минэкономразвития Максим Решетников;

министр финансов Антон Силуанов;

глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев;

глава Минтранса Виталий Савельев;

помощник президента Максим Орешкин;

глава ФНС Даниил Егоров;

первый замглавы ЦБ Владимир Чистюхин.

Фото: realnoevremya.ru

На прошлой неделе Мишустин на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики сказал, что российские власти должны оперативно подготовить третий пакет антикризисных мер на фоне введенных против страны санкций. Первый и второй антикризисные пакеты уже приняты.



Максим Кокунин