Итоги дня: подтвержденный допинг Валиевой, ключевая ставка в 9,5%, волна «минирований» казанских школ
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 11 февраля.
- Официально стало известно, что допинг-проба 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой, взятая 25 декабря 2021 года, дала положительный результат на триметазидин, но ей все равно разрешили продолжить выступление на Олимпиаде. Однако Международный олимпийский комитет подал апелляцию на решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) об отмене временного отстранения фигуристки. Дело рассмотрит Спортивный арбитражный суд (CAS).
- На защиту спортсменки встало большинство: Олимпийский комитет России «принимает исчерпывающие меры для того, чтобы защитить права и интересы членов команды ОКР и сохранить честно завоеванную золотую олимпийскую медаль», а в московском Кремле Валиеву «безгранично и полностью поддерживают». Сама юная фигуристка никаких комментариев не давала. Она продолжает тренировки в Пекине и готовится к олимпийским соревнованиям в женском одиночном катании. РУСАДА тем временем инициировало расследование в отношении персонала Валиевой.
- Банк России поднял ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт, до 9,5%. Как объяснила глава регулятора Эльвира Набиуллина, рассматривался вопрос о повышении до 10%, и это еще может случиться — она не исключила, что решение о повышении примут на следующих заседаниях. По ее словам, если бы не эти шаги, то инфляция в стране уже превысила бы отметку в 10%. Центробанк ожидает возвращения инфляции к 4% лишь в середине 2023 года.
- По школам Казани в третий раз за неделю прокатилась волна «минирований». Если в предыдущие дни школы эвакуировали во время занятий, то сегодня многие вообще не открылись. В Управлении образования Казани заявили, что сообщения о минировании поступили в более чем 120 школ, притом что в городе их насчитывается всего 178. Эвакуация прошла и из главного здания КФУ, но выяснилось, что причиной стало ложное срабатывание пожарной сигнализации. Подробности — в материале «Реального времени».
- Ночью в Казань после встречи с российским лидером Владимиром Путиным прибыл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он рассказал, что это его первый визит в столицу РТ: «Я впечатлен. Мы видим, как развивается Татарстан под вашим сильным руководством». Президент Татарстана Рустам Минниханов, с которым Токаев встретился в казанском Кремле, отметил, что Казахстан — стратегический партнер республики, а товарооборот двух республик уже два года подряд держится на уровне $630 миллионов. Токаев в свою очередь обратил внимание, что Татарстан — один из наиболее динамично развивающихся регионов России и выразил надежду на продолжение сотрудничества.
- Президент России Владимир Путин поручил своей администрации рассмотреть вопрос о проведении в стране десятилетия науки и технологии. Доклад необходимо представить до 31 марта. Кроме того, Путин поручил обеспечить развитие в стране научно-популярного туризма и подумать о введении туристического кешбэка за такие путешествия, представить предложения о повышении роли регионов в научно-технологическом развитии страны.
- В этом году в Нижнекамске по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» планируют отремонтировать более 3 км дорог. На эти цели предусмотрено 478 миллионов рублей. Ремонт затронет три участка: два на проспекте Химиков — от улицы Корабельной до улицы Южной и от улицы Менделеева до проспекта Вахитова, а также участок от перекрестка проспект Химиков — Корабельная до ж/д 52 по улице Корабельной. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации «Единая расчетная палата», которая оказывала услуги по идентификации клиентов для платежной системы Webmoney. В связи с этим с 11 февраля все операции по российским кошелькам Webmoney становятся недоступны.
- Также Банк России отозвал лицензию у АО «Консервативный коммерческий банк». Причина — неисполнением федеральных законов, pегyлирующих бaнкoвскyю деятельность, и нормативных актов ЦБ. Кредитная организация занимала 164-е место в банковской системе РФ по величине активов.
- В Самаре Шестой кассационный суд вынес новое решение по делу о пожаре 2015 года в казанском ТЦ «Адмирал». Он согласился с оправданием топ-менеджера ASG Роберта Хайруллина и смягчил наказание по приговору гендиректору ООО «Заря» Гусейну Гахраманову и его заму Николаю Каекину. Наказание для осужденного руководителя фирмы-арендатора сократили на 3 года — до 10 лет колонии общего режима. Кроме того, с учетом зачета времени под арестом — день СИЗО за полтора в колонии — Гахраманов должен освободиться уже этим летом.
- Сборная России по хоккею обеспечила себе первое место в группе B и вышла в четвертьфинал Олимпийский игр в Пекине. Сегодня она обыграла Данию со счетом 2:0. В копилке также победа в матче с командой Швейцарии.
- Российский лыжник Александр Большунов завоевал серебряную медаль Олимпиады в гонке на 15 км с раздельным стартом. Первое место занял финн Ийво Нисканен с результатом 37 минут 54,8 секунды. Большунов уступил ему 23,2 секунды. Третье место у норвежца Йоханнеса Клебо (+37,5).
- Минздрав Татарстана разъяснил, как получить QR-код по результатам теста на антитела к коронавирусу. В зачет принимаются любые результаты, в независимости от метода, то есть либо качественные, либо количественные. Оформляется все через портал «Госуслуги».
- Россия не может принять коллективный ответ Евросоюза и НАТО по теме понимания и реализации на практике принципа неделимости безопасности. «Предметной реакции на прямо поставленный вопрос в полученных «документах» нет. Вместо этого нам предлагается вступить в диалог по укреплению безопасности», — говорится в сообщении МИД РФ.
- В Казани отменили общественные обсуждения по проекту создания искусственного земельного участка на Куйбышевском водохранилище (этап №1) рядом с центром семьи «Казан» для строительства Соборной мечети. Они должны были пройти 4 марта. Разработчик предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, ООО «ЭКО-М», отозвал уведомление о проведении общественных обсуждений.
- На 41-году жизни умерла российская актриса театра и кино Евгения Брик, известная по фильмам «Географ глобус пропил», «Оттепель», «Стиляги». Причиной смерти стала продолжительная болезнь, которую артистка тщательно скрывала.
- В Татарстане за неделю осложнилась ситуация с коронавирусом. По данным тепловой карты на портале «стопкоронавирус.рф», республика вышла из «светло-оранжевой» зоны и находится теперь в «красной». Снизился и уровень коллективного иммунитета к СOVID-19 — на сегодняшний день он оценивается в 56,6%, в то время как неделю назад составлял 58,1%.
- За последние сутки в Казани выпало 11 миллиметров осадков, в том числе 0,6 — ночью. На сегодня высота снежного покрова в городе составляет 70 сантиметров. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
- Лидер КПРФ Геннадий Зюганов госпитализирован в больницу на несколько дней для профилактики с учетом эпидемиологической ситуации и перенесенных политиком в последние несколько лет операций. Кроме того, у него в последнее время наблюдались признаки простуды.
- В Набережных Челнах на кладбище людям пришлось волочить гроб до места захоронения из-за заснеженных дорожек. В МАУ «Дирекция городского хозяйства» объяснили, что из-за обильного снегопада регулярная расчистка дорог на кладбище ведется только в местах осуществления новых захоронений.
- В России увеличивается приток мигрантов. В прошлом году он возрос на треть, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, количество мигрантов увеличивается после спада в ряде государств антиковидных мер.
- В пресс-службе главы Марий Эл Александра Евстифеева опровергли информацию о его решении уйти в отставку. Информацию о планах сложить полномочия распространили СМИ, предположив, что пост займет коммунист Сергей Казанков.
- В Татарстане появится молодежный центр «Сэлэт — Ак Барс», который займется проведением мероприятий по работе с детьми и молодежью. Учредитель центра — Министерство по делам молодежи РТ. Ведомству поручено утвердить устав учреждения.
- В Ново-Савиновском районе Казани открылся первый в городе детский сад, где есть группа для слабослышащих детей. В работе с дошколятами, у которых есть нарушения слуха, педагоги будут использовать специальные речевые карты и игровую методику обучения. Специальную группу будут посещать восемь-девять детей.
Татьяна ДеминаОбществоВластьОбразованиеПроисшествияСпортФигурное катаниеХоккей Татарстан
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