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РУСАДА инициировало проведение расследования в отношении персонала Валиевой

17:12, 11.02.2022
РУСАДА инициировало проведение расследования в отношении персонала Валиевой
Фото: Олимпийский комитет России

Российское антидопинговое агентство инициировало проведение расследования в отношении персонала российской фигуристки, уроженки Казани Камилы Валиевой. Об этом заявили в пресс-службе агентства.

Цель расследования — выявление всех обстоятельств возможного нарушения антидопинговых правил в интересах «защищенного лица».

Фото: Олимпийский комитет России

Также в РУСАДА объяснили причину задержки проверки допинг-пробы Валиевой. Это произошло из-за выявленных случаев заражения COVID-19 среди персонала в лаборатории Стокгольма, передает ТАСС.

Сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) подал апелляцию на решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) об отмене временного отстранения от соревнований Валиевой. Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт заявил, что лиц, причастных к делу о допинге фигуристки, привлекут к ответственности. «Чистые спортсмены заслуживают лучшего, и эта бедная молодая девушка заслуживает лучшего», — сказал он.

Татьяна Леухина
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