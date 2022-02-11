ОКР предпринимает все меры, чтобы «сохранить честно завоеванную золотую олимпийскую медаль» Валиевой

Фото: ОКР

Олимпийский комитет России на фоне информации о положительном допинг-тесте 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой заявил, что «предпринимает исчерпывающие меры для того, чтобы защитить права и интересы членов команды ОКР и сохранить честно завоеванную золотую олимпийскую медаль».

— С учетом того что положительная допинг-проба спортсменки была взята не во время Олимпийских игр, результаты спортсменки и командного турнира не подлежат автоматическому пересмотру. Кроме того, Олимпийский комитет России обращает внимание на тот факт, что допинг-проба спортсменки, отобранная после чемпионата Европы по фигурному катанию в январе 2022 года, а также ее допинг-проба, взятая во время Олимпийских игр, дали отрицательный результат, — заявили в ОКР.

Ситуацию прокомментировали и в Федерации фигурного катания на коньках России. Там уверены в «честности и чистоте» Валиевой. Организация также намерена приложить все усилия для выяснения обстоятельств случившегося и оказать спортсменке «всестороннюю помощь и поддержку».

Допинг-проба Валиевой, взятая 25 декабря, дала положительный результат на триметазидин. 9 февраля временное отстранение фигуристки сняли, ей разрешили продолжить выступление на Олимпиаде.

Однако Международный олимпийский комитет подал апелляцию на решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) об отмене временного отстранения Валиевой. Дело рассмотрит Спортивный арбитражный суд (CAS).

О результате российских фигуристов в командном турнире станет известно после решения по существу дела. Выездная панель CAS должна принять решение о допуске Валиевой до 15 февраля, то есть до старта олимпийских соревнований в женском одиночном катании.