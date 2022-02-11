В Казани отменили общественные обсуждения по засыпке реки у «Чаши» для строительства Соборной мечети

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани отменили общественные обсуждения по проекту создания искусственного земельного участка на Куйбышевском водохранилище (этап №1) рядом с центром семьи «Казан» для строительства Соборной мечети. Они должны были пройти 4 марта.



Разработчик предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду в составе проектной документации по указанному объекту отозвал уведомление о проведении общественных обсуждений. Им выступает ООО «ЭКО-М».



— В связи с этим 4 марта 2022 года данные общественные обсуждения не состоятся. Информация о дате проведения будет опубликована после получения повторного уведомления от ООО «ЭКО-М», — говорится в сообщении на сайте мэрии Казани.

В уведомлении о проведении общественных обсуждений говорилось, что цель осуществления проекта по созданию искусственного земельного участка на Казанке — увеличение площади территории под строительство Соборной мечети, организацию зоны отдыха и благоустройство левобережной части Куйбышевского водохранилища у «Чаши».



В этом месяце Главинвестстрой РТ объявил тендер на разработку проекта разрешения для создания искусственного земельного участка на Казанке по улице Сибгата Хакима около центра семьи «Казан». На эти цели из бюджета Татарстана предусмотрено 10,1 млн рублей.



Общая площадь искусственных земельных участков составит более 14 га. Проект выполнят в два этапа. На первом этапе засыпят правый берег площадью 9,8 га, на втором — еще 4,3 га.



Источник: документация к тендеру

Отметим, что власти все еще не называют места для строительства Соборной мечети в Казани. Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова заявила, что вариантов много, а решение примут после того, как руководству республики доложат о всех проведенных экспертизах.



Тем временем Главстрой Татарстана объявил тендер на разработку проекта планировки территории для строительства Соборной мечети. На это из республиканского бюджета готовы выделить 12,8 млн рублей. В документации сказано, что для размещения объекта предполагается создание искусственного земельного участка на водном объекте, находящемся на территории Куйбышевского водохранилища.

