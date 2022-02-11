Какие дороги Нижнекамска обновят по нацпроекту за 478 миллионов

478 миллионов на 3,2 км дорог Нижнекамска

Национальный проект «Безопасные качественные дороги», выполнить который планируют раньше намеченного срока на год, до конца 2023-го, поможет комплексно развить транспортную инфраструктуру Нижнекамской городской агломерации. Обойдется ее преображение в 478 миллионов рублей.

В общей сложности на эти средства в Нижнекамской агломерации намерены отремонтировать 3,222 км дорог. Такой объем подрядчику необходимо осилить до 13 октября 2022 года.

Все запланированные к ремонту объекты отнесены к магистральным улицам общегородского значения III класса, то есть они обеспечивают транспортную и пешеходную связь между жилыми районами города. По ним может передвигаться любой наземный транспорт, а для общественного транспорта отводится отдельная полоса.

После проведенных работ нижний слой асфальта на отремонтированных дорогах должен прослужить не менее пяти лет, верхний слой — как минимум четыре года. Такие требования заказчик предъявляет к гарантийным срокам. Цементно-бетонное покрытие не должно износиться в течение восьми лет.

Все работы пройдут непосредственно в Нижнекамске. Однако они пока только в планах, потому что с подрядчиком для ремонта нижнекамских дорог ГКУ «Главтатдортранс» еще не определился. Его продолжат искать до конца февраля.

Нижнекамский проспект Химиков и улицу Корабельную ждет ремонт

Всего в задании три участка автодорог Нижнекамска. Большая часть работ затронет проспект Химиков — 2,087 км из запланированных к ремонту 3,222 км дорог. Самый большой участок, протяженностью 1,577 км, — от улицы Корабельной до улицы Южной. Он, к слову, и самый дорогостоящий — на его ремонт потратят почти половину от всей отведенной по нацпроекту суммы — 233,2 миллиона рублей.

На проезжей части всего участка, согласно проектной документации, образовались продольные и поперечные трещины, асфальтобетонное покрытие разрушено, есть колеи. Кроме того, дорогу уже не раз пытались спасти от ям, о чем свидетельствует внешний вид. На этом участке потребуется усилить существующее дорожное покрытие, а для велосипедистов и пешеходов оборудуют тротуары и дорожки.

Источник: документация к тендеру

Остальные 510 метров участка проспекта Химиков — это расстояние от улицы Менделеева до проспекта Вахитова. Ремонтные работы здесь в три раза дешевле, чем на участке от улицы Корабельной до улицы Южной — всего 76,5 миллиона рублей.

В документации указано, что на данный момент на проезжей части полукилометрового участка проспекта Химиков от улицы Менделеева до проспекта Вахитова имеются продольные и поперечные трещины, а асфальтобетонное покрытие разрушено. Кроме того, там заметны следы проводимого когда-то ямочного ремонта. В связи с этим рабочим поручат усилить существующую дорожную одежду и обустроить тротуары и велодорожки.

Источник: документация к тендеру

Остальные 1,135 км в Нижнекамске отремонтируют по нацпроекту на ул. Корабельной. Работы затронут участок от перекрестка проспект Химиков — Корабельная до ж/д 52 по улице Корабельной. Его ремонт оценили почти в 168,3 миллиона рублей.



В проектной документации указано, что на всем участке автомобильной дороги от перекрестка проспекта Химиков и ул. Корабельной до ж/д 52 по улице Корабельной на проезжей части наблюдаются продольные и поперечные трещины, разрушение асфальтобетонного покрытия, следы ямочного ремонта и колейность. Предусмотрено не только приведение дорожного покрытия в нормативное состояние, но и прокладка ливневой канализации для отвода поверхностных вод, обустройство тротуаров, велодорожек и освещения.

Источник: документация к тендеру

Татарстан направил Нижнекамску миллиард на дороги



По данным Министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана, на региональной сети и в городских агломерациях республики в 2022 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» планируется привести в нормативное состояние более 85 км дорог. Там же уточняли, что в это число включены и дороги Нижнекамской агломерации.

В общем-то, Нижнекамск улучшит свои дороги не только благодаря нацпроекту. Поможет ему в этом и республика. В начале 2022 года глава исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин сообщил, что из бюджета Татарстана на ремонт дорог муниципалитет получил весьма внушительную сумму:

— Дополнительно в этом году на ремонт дорог в Нижнекамском муниципальном районе президент Татарстана Рустам Минниханов одобрил выделение 1 миллиарда рублей. Такая поддержка республики, безусловно, станет одним из самых значимых вкладов в обновление дорожной сети.



Фото: e-nkama.ru

Речь тогда шла о все тех же проспекте Химиков и улице Корабельной. В списке Муллиным указывалась и улица Вокзальная. А вот прославившаяся на всю Россию улица Чабьинская, на огромные ямы на дорогах которой нижнекамцы пожаловались президенту России Владимиру Путину летом 2021 года, почему-то не упоминается.

Во время прямой линии 30 июня прошлого года жители Нижнекамска рассказали главе государства, что дорога на одной из улиц города находится в ужасном состоянии. Они даже замеряли ямы — как оказалось, глубина некоторых достигала 25 см. Как объяснили позже власти Нижнекамска, речь шла об улице Чабьинской, участке от пр. Вахитова до ул. Спортивной. Участок протяженностью 630 метров они пообещали привести в порядок в 2022 году, указав, что он включен в предварительный план дорожных работ программы «Ремонт дорожно-уличной сети с асфальтобетонным покрытием районных центров и городов РТ».

Татьяна Демина