В Казани открылся детский сад с группой для слабослышащих детей

В Ново-Савиновском районе Казани открылся детский сад №150, ставший первым в городе дошкольным учреждением, где есть группа для слабослышащих детей. Об этом рассказали в мэрии столицы Татарстана.

Отмечается, что в работе с малышами, у которых есть нарушения слуха, педагоги будут использовать специальные речевые карты и игровую методику обучения. Специальную группу будут посещать восемь-девять детей.

Фото: kzn.ru

Площадь детсада составляет более 3,9 тысячи «квадратов». Строительные работы начались в феврале 2021 года. В общей сложности в дошкольном учреждении сформировано 12 групп, из них шесть предназначены для детей возрастом до трех лет.

В прошлом месяце в Высокогорском районе РТ открылся новый детский сад «Шаян». Дошкольное учреждение рассчитано на 220 мест. В нем есть 12 групп, семь из которых — для детей раннего возраста, одна — логопедическая, четыре — с татарским компонентом обучения.

Диана Жиленкова