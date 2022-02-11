Банк России лишил лицензии НКО, обеспечивающую платежи Webmoney

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации «Единая расчетная палата», сказано на сайте регулятора.



НКО «ЕРП» оказывала услуги по идентификации клиентов для платежной системы Webmoney. Кредитная организация занимала 337 место в банковской системе РФ по величине активов.

Решение об отзыве лицензии регулятор принял из-за нарушения НКО законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ. В течение года Банк России применял к организации меры, в частности, вводил ограничения на некоторые операции. Кредитная организация проводила непрозрачные операции, включая перевод средств за рубеж.

Банк России назначил в ЕРП временную администрацию. Администрация будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Так, все операции по российским кошелькам WebMoney с 11 февраля становятся недоступны. В WebMoney сообщили, что для скорейшей компенсации стоимости заблокированных инструментов владельцам ее российских кошельков приложат все усилия, дополняет «РИА Новости».

Сегодня ЦБ отозвал лицензию у АО «Консервативный коммерческий банк». Кредитная организация занимала 164-е место в банковской системе РФ по величине активов. АО «ККБ» в течение одного года неоднократно нарушало требования, предусмотренные ст. 7 ФЗ (кроме п. 3) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Маргарита Головатенко