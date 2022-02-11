В Кремле выразили поддержку Камиле Валиевой: «Гордо ходи везде и, главное, выступай и всех побеждай»

Фото: Олимпийский комитет России

В Кремле безгранично и полностью поддерживают российскую фигуристку Камилу Валиеву. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Кремле ждут завершения разбирательств с ситуацией с допинг-пробой спортсменки.

— И говорим Камиле: Камила, не прячь своего лица, ты — россиянка, гордо ходи везде и, главное, выступай и всех побеждай, — приводит слова Пескова «РИА Новости».

Фото: Олимпийский комитет России

Сейчас в Кремле убеждены, что произошло какое-то недоразумение, и фиксируют все вопросы, которые возникают у российских чиновников в связи с ситуацией.

На этой неделе в Международном агентстве тестирования (ITA) заявили, что допинг-проба российской фигуристки Камилы Валиевой, взятая 25 декабря, дала положительный результат на триметазидин. Международный олимпийский комитет решил оспорить решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) об отмене временного отстранения фигуристки. Дело будет рассматривать Спортивный арбитражный суд (CAS).



По данным СМИ, с Валиевой сняли отстранение, Россия сохранит золото в командном турнире зимних Олимпийских игр в Пекине. Сегодня глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт пригрозил привлечением к ответственности лиц, причастных к делу о допинге фигуристки.



Татьяна Леухина