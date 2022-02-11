Путин поручил рассмотреть вопрос об объявления десятилетия науки и технологий

Президент России Владимир Путин поручил администрации главы государства рассмотреть вопрос о проведении в стране десятилетия науки и технологии. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Доклад необходимо представить до 31 марта текущего года. Ответственный — руководитель администрации президента Антон Вайно.

Кроме того, Путин поручил обеспечить развитие в стране научно-популярного туризма и подумать о введении туристического кешбэка за такие путешествия, представить предложения о повышении роли субъектов России в научно-технологическом развитии страны.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Среди поручений: создание условии привлечения в Россию иностранных ученых, предложения по введению экспериментальных правовых режимов для стимулирования быстрых результатов научных исследований, увеличения размера грантов на научные исследования под руководством ведущих ученых.

2022 год в России объявлен годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов. Предыдущий 2021-й был годом науки и технологий. 2023 год планируется объявить годом педагога и наставника.

Татьяна Леухина