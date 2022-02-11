В КФУ прокомментировали информацию об эвакуации вуза — причиной стала ложная пожарная сигнализация

Фото: Максим Платонов

В главном здании Казанского федерального университета (КФУ) прошла эвакуация из-за ложного срабатывания пожарной сигнализации. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе вуза.

Сейчас университет работает в штатном режиме. После выяснения обстоятельств инцидента занятия студентов продолжились.

Информация об эвакуации вуза ранее появилась в социальных сетях. Пользователи предположили, что это связано с сообщениями о минировании, которые поступили сегодня в ряд других образовательных учреждений города.

Так, по школам Казани прошла уже третья за неделю волна «минирований». Сообщения об угрозах оказались ложными. Некоторые учебные заведения сегодня вообще не открылись. Подробнее об инциденте — в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова