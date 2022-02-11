СМИ: на кладбище Челнов родственникам пришлось волочить гроб к могиле из-за нечищенных дорожек

В Набережных Челнах на кладбище людям пришлось волочить гроб до места захоронения из-за заснеженных дорожек. Соответствующее видео появилось в социальных сетях.

Похороны проходили накануне, 10 февраля, на Молодежном кладбище. Автор ролика рассказала, что техника довезла гроб только до половины пути до места захоронения. Трактор работал в середине кладбища, но дальше дороги были полностью засыпаны снегом, сообщают «Челны ТВ».

Фото: vk.com/chelny.life

В МАУ «Дирекция городского хозяйства» объяснили, что из-за обильного снегопада регулярная расчистка дорог на кладбище ведется только в местах осуществления новых захоронений. О расчистке дороги к месту захоронения организация должна сообщать заранее.

В декабре прошлого года в Актанышском районе РТ неизвестные спилили могильный крест на одном из кладбищ. Президент Татарстана Рустам Минниханов вынес строгое предупреждение Энгелю Фаттахову, потребовав от него «тщательного расследования» и наказания виновных в вандализме «по всей строгости закона».



Татьяна Леухина