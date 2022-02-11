В Татарстане уровень коллективного иммунитета снизился до 56,6%

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане продолжает снижаться уровень коллективного иммунитета. По данным сайта стопкоронавирус.рф, на сегодняшний день он достигает 56,6%.

В прошлую пятницу, 4 февраля, этот показатель снизился с 58,8% до 58,1%. В России за неделю с 4 по 11 февраля уровень коллективного иммунитета упал с 64,1% до 61,9%. Это связано с утратой иммунитета первично привитыми и переболевшими более шести месяцев назад гражданами.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По данным на 9 февраля, в Татарстане привились первым компонентом вакцины от COVID-19 2 424 922 человека, полностью вакцинировались 1 894 126 жителей республики. Ревакцинацию прошли 209 003 татарстанца.

Согласно данным интерактивной карты на сайте стопкоронавирус.рф, Татарстан вышел из «светло-оранжевой» зоны и находится теперь в «красной». Республика соответствует лишь одному из пяти критериев Роспотребнадзора: охват тестированием составляет не менее 300 на 100 тысяч населения.



Вчера стало известно, что власти начали отслеживать доступность препаратов и вакцин от коронавируса. Отчеты об обороте и запасах медикаментов будут передаваться в Росздравнадзор каждый день. Это связано с распространением в стране штамма «омикрон».

Татьяна Леухина