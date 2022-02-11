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ЦБ РФ отозвал лицензию у «Консервативного коммерческого банка»

07:49, 11.02.2022
ЦБ РФ отозвал лицензию у «Консервативного коммерческого банка»
Фото: cbr.ru

Банк России отозвал лицензию у АО «Консервативный коммерческий банк», об этом сообщил сам регулятор.

Лицензия отозвана с пятницы, 11 февраля. Кредитная организация занимала 164-е место в банковской системе РФ по величине активов.

Лицензия отозвана в связи с неисполнением банком федеральных законов, pегyлирующих бaнкoвскyю деятельность, и нормативных актов ЦБ. Согласно сообщению, АО «ККБ» в течение одного года неоднократно нарушало требования, предусмотренные ст. 7 ФЗ (кроме п. 3) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В декабре 2021 года Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у НКО «Премиум». У организации были нарушения, аналогичные АО «ККБ». НКО «Премиум» проводила непрозрачные операции.

Маргарита Головатенко
ЭкономикаБанкиФинансыОбщество Татарстан

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