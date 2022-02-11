В Татарстане за неделю ухудшилась ситуация с COVID-19

В Татарстане за неделю осложнилась ситуация с коронавирусом. Кроме республики, такая ситуация зафиксирована еще в Амурской, Ивановской, Кемеровской и Новосибирской областях, Краснодарском крае, Башкортостане, Дагестане, Северной Осетии и Чечне. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Кроме того, по данным тепловой карты на портале «стопкоронавирус.рф», республика вышла из «светло-оранжевой» зоны и находится теперь в «красной».

Цветовая индикация по регионам обусловлена пятью критериями, установленными специалистами Роспотребнадзора и Минздрава РФ. Они включают заболеваемость и охват тестированием на 100 тысяч населения, уровень коллективного иммунитета, занятость коек с аппаратами ИВЛ и загруженность коечного фонда пациентами с COVID-19 от норматива.

Красный цвет значит, что в регионе выявлено больше 150 случаев COVID-19 на 100 тысяч населения или низкий уровень охвата тестированием.

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5 февраля, по данным портала «стопкоронавирус.рф», Татарстан был единственным регионом России, остававшимся в «светло-оранжевой зоне» заболеваемости коронавирусом. Светло-оранжевый означал не более 90 случаев заболевания на 100 тысяч граждан в течение недели.



Дарья Акимова