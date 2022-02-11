Ушла из жизни актриса Евгения Брик

На 41-году ушла из жизни российская актриса театра и кино Евгения Брик. Об этом сообщила российская журналистка и кинодокументалист Катерина Гордеева на своей странице в Facebook.

— Одна из самых красивых, веселых и верящих в жизнь. Женщина совершенно инопланетной красоты и стального характера. Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет, — говорится в сообщении.

Фото: commons.wikimedia.org

Причиной смерти стала продолжительная болезнь, которую артистка тщательно скрывала.

Евгения Брик родилась 3 сентября 1981 года в Москве. В 2004 году окончила Российскую академию театральных искусств (ГИТИС). Снималась в таких фильмах, как «Географ глобус пропил» (2013), «Оттепель» (2013), Стиляги (2008) и др. Удостоилась различных наград. Например, в 2003 году получила награду IV фестиваля телевизионного кино «Сполохи» в номинации «Лучший дебют» за роль в телефильме «Подмосковная элегия».

Диана Жиленкова