Новости общества

11:41 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Ушла из жизни актриса Евгения Брик

10:27, 11.02.2022
Ушла из жизни актриса Евгения Брик
Фото: facebook.com

На 41-году ушла из жизни российская актриса театра и кино Евгения Брик. Об этом сообщила российская журналистка и кинодокументалист Катерина Гордеева на своей странице в Facebook.

— Одна из самых красивых, веселых и верящих в жизнь. Женщина совершенно инопланетной красоты и стального характера. Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет, — говорится в сообщении.

Фото: commons.wikimedia.org

Причиной смерти стала продолжительная болезнь, которую артистка тщательно скрывала.

Евгения Брик родилась 3 сентября 1981 года в Москве. В 2004 году окончила Российскую академию театральных искусств (ГИТИС). Снималась в таких фильмах, как «Географ глобус пропил» (2013), «Оттепель» (2013), Стиляги (2008) и др. Удостоилась различных наград. Например, в 2003 году получила награду IV фестиваля телевизионного кино «Сполохи» в номинации «Лучший дебют» за роль в телефильме «Подмосковная элегия».

    Диана Жиленкова
    Общество

    Новости партнеров

    комментарии 0

    комментарии

    Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

    Войти через соцсети
    Свернуть комментарии

    Читайте также

    Спецпроекты

    Рекомендуем